Т. Кусайко направила предложение в Правительство РФ о расширении перечня отраслей, пострадавших в условиях пандемии

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор предложила включить частную медицину в перечень пострадавших отраслей.

Заместитель председателя Комитета Совета Федерации по социальной политике, представитель в Совете Федерации от законодательного (представительного) органа государственной власти Мурманской области Татьяна Кусайко КусайкоТатьяна Алексеевнапредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Мурманской области направила предложение в Правительство РФ о расширении перечня отраслей, пострадавших в условиях пандемии.

Предложение сенатора касается включения вида деятельности «Общая врачебная практика» в перечень отраслей российской экономики, в наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфекции.

Она пояснила, что в условиях пандемии работа негосударственных медицинских организаций была приостановлена частично или полностью, в том числе в связи с объявлением нерабочих дней, а также из‑за обязательной самоизоляции для лиц старше 65 лет.

Также сенатор напомнила, что в целях предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции в РФ и обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения в субъектах РФ был введен режим повышенной готовности и предприняты меры, направленные на борьбу с распространением коронавируса, в том числе была приостановлена плановая медицинская помощь.

«После установления режима обязательной самоизоляции произошло резкое снижение посещаемости негосударственных медицинских организаций», — сообщила Татьяна Кусайко.

«При этом в перечень пострадавших от новой коронавирусной инфекции на сегодня из негосударственных медицинских организаций включены только организации и индивидуальные предприниматели, оказывающие стоматологическую помощь населению», — продолжила законодатель.

«В тоже время, вид деятельности «Общая врачебная практика», который включает в себя медицинские консультации и лечение в области общей и специальной медицины, предоставляемые врачами общего профиля, в перечень наиболее пострадавших от пандемии отраслей экономики не включен», — подчеркнула Татьяна Кусайко.

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