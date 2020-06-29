Т. Кусайко: Напряжённая работа медицинских работников по борьбе с коронавирусом продолжается

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор прокомментировала продление стимулирующих выплат медработникам.

Заместитель председателя Комитета Совета Федерации по социальной политике, представитель в Совете Федерации от законодательного (представительного) органа государственной власти Мурманской области Татьяна Кусайко КусайкоТатьяна Алексеевнапредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Мурманской области прокомментировала продление стимулирующих выплат медработникам.

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Сенатор напомнила, что 20 июня на встрече с медицинскими работниками в режиме видеоконференции Президент России предложил сохранить до конца лета федеральные и региональные надбавки для медиков, которые лечат пациентов, больных коронавирусом. А глава Правительства РФ 27 июня подписал соответствующее постановление.

По словам Татьяны Кусайко, в первую очередь на снижение показателя смертности от новой коронавирусной инфекции влияет своевременная и качественная медицинская помощь, своевременная диагностика и быстрая госпитализация больных. «Поэтому очень важно, что Президент страны объявил о продлении стимулирующих выплат на июль и август», — подчеркнула законодатель.

Как отметила сенатор, эти выплаты не только освобождаются от налогов, но и будут учитываться при расчёте отпускных. «При этом повышенные отпускные будут независимо от того, в какой период времени медработники уйдут в отпуск. Это материальная поддержка действительно важна для многих. К тому же, она отмечает особенную значимость и важность труда работников здравоохранения», — заключила Татьяна Кусайко.

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