Т. Кусайко приняла участие в работе Мурманской областной Думы

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор вручила региональным парламентариям Почётные Грамоты и Благодарности Председателя Совета Федерации.

Заместитель председателя Комитета Совета Федерации по социальной политике, представитель в верхней палате парламента от законодательного (представительного) органа государственной власти Мурманской области Татьяна Кусайко КусайкоТатьяна Алексеевнапредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Мурманской области приняла участие в работе областной Думы.

Татьяна Кусайко приняла участие в работе областной Думы

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Татьяна Кусайко приняла участие в работе областной Думы

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Татьяна Кусайко приняла участие в работе областной Думы

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Татьяна Кусайко приняла участие в работе областной Думы

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Татьяна Кусайко приняла участие в работе областной Думы

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Татьяна Кусайко приняла участие в работе областной Думы

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Татьяна Кусайко приняла участие в работе областной Думы

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В начале заседания сенатор вручила ряду региональных парламентариев Почётные Грамоты и Благодарности Председателя Совета Федерации, а также почётные знаки Совета Федерации «За заслуги в развитии парламентаризма».

В ходе сессии был принят к сведению обязательный публичный отчет губернатора Мурманской области о результатах независимой оценки качества условий оказания услуг организациями в сфере культуры, охраны здоровья, образования, социального обслуживания, которые расположены на территории Мурманской области, за 2019 г.

Региональные парламентарии в окончательной редакции приняли законопроекты в социальной сфере, в области налогового законодательства, торговой деятельности, управления имуществом

По словам Татьяны Кусайко, региональные парламентарии в окончательной редакции приняли законопроекты в социальной сфере, в области налогового законодательства, торговой деятельности, управления имуществом.

Законодатель рассказала, что депутаты Мурманской областной Думы, в том числе рассмотрели и приняли в окончательной редакции проект документа, вносящий изменения в закон об областном бюджете на текущий год, связанных с индексацией социальных выплат с 1 июня 2020 г. на 3,5 проц.

Татьяна Кусайко обратила внимание на принятие законопроекта, регулирующего вопрос обеспечения питанием обучающихся на дому детей с ограниченными возможностями здоровья и предусматривающего право на бесплатное одноразовое питание всех школьников начальных классов. «Документ направлен в первую очередь на укрепление здоровья детей. Его принятие позволит каждому школьнику младших классов области, независимо от того, живет он в городе или селе, бесплатно обедать в школе», — подчеркнула законодатель.

Она отметила ещё один принятый социально значимый законопроект. «Документ устанавливает запрет на розничную продажу алкогольной продукции в торговых объектах, расположенных в многоквартирных домах и общежитиях, а также пристроенных к ним помещениях», — пояснила Татьяна Кусайко.

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