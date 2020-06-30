Антон Рубцов: «Бензина и дизельного топлива хватит по всем каналам сбыта»

Source: Russia Ministry of Energy

Москва, 30 июня. – Директор Департамента переработки нефти и газа Министерства энергетики Российской Федерации Антон Рубцов принял участие в онлайн-конференции «Argus Глобальный рынок нефтепродуктов 2020: вызовы времени».

В первое полугодие текущего 2020 года мировой топливный рынок попал под серьезное влияние ограничений, связанных с пандемией коронавируса.

«По своему характеру падение цен в нефтяной отрасли текущего года кардинально отличалось от других подобных шоковых периодов, например 2015 года. В этом году фундаментальным фактором падения цен на нефть и нефтепродукты явилось резкое снижение спроса именно на нефтепродукты, вызванное мероприятиями по борьбе с вирусом. Это драматическим образом отразилось на крэк-спредах на ключевых экспортных рынках (прим.: разница между ценами на нефть и нефтепродуктами) и привело к отрицательной марже переработки нефти. В этих условиях снижалась переработка и закрывались нефтеперерабатывающие мощности в Европе. Инициативы Минэнерго России, направленные на поддержание производства нефтепродуктов на отечественных НПЗ и баланса спроса и предложения на внутреннем рынке, получили поддержку Правительство Российской Федерации. Своевременно принятые меры позволили пройти кризисный период относительно безболезненно», – отметил Антон Рубцов.

Российским переработчикам удалось достаточно быстро среагировать на сокращение спроса и перевести НПЗ в режим ремонтов, избежав таким образом полного закрытия и обеспечив готовность мощностей к выходу из карантина, подчеркнул он. При этом весь период действия ограничений, связанных с пандемией коронавируса, объем производства превышал спрос, несмотря на то, что в мае-июне экономика переработки нефти была отрицательная, а оптовые цены на бензин за вычетом НДС, акциза и демпфера в апреле упали до нуля.

«В настоящий момент мы видим восстановление спроса на автомобильный бензин примерно до 92-95% от уровня 2019 года. Суточное производство автомобильного бензина с 1 июня по 30 июня увеличилось на 35%, в июле по планам компаний ожидается объем производства, превышающий значения 2019 года. Кроме того, из-за особенностей налоговой и таможенной системы даже при стабилизации цен на нефть маржа НПЗ в июле перейдет в положительную зону. Поставок бензина и дизельного топлива хватит по всем каналам сбыта, в этом можно не сомневаться. После сезонного восстановления оптовых цен на бирже торговля моторным топливом на внутреннем рынке стала премиальной по отношению к экспорту – это создает стимул для наращивания объема производства и направления продукции на внутренний рынок в приоритетном порядке. При этом рост оптовых цен оказывает определенное давление на цены в рознице, которые почти не росли с начала года. Мы повторяем, что не видим предпосылок для увеличения розничных цен на российских АЗС темпами, превышающими уровень инфляции», – добавил он.

По словам Антона Рубцова, Правительство Российской Федерации уже сейчас обеспечивает серьезную поддержку отечественной нефтеперерабатывающей отрасли за счет налоговой и таможенной политики, что позволяет обеспечивать приемлемую операционную доходность и стабильность оптовых и розничных цен вне зависимости от ценовых колебаний на внешних рынках. Кроме того продолжается работа над совершенствованием мер поддержки производителей, направленных на создание условий для модернизации производств и профицитного обеспечения высококачественным топливом российских потребителей.

«Сейчас в Правительстве Российской Федерации находится на рассмотрении законопроект о дополнительной поддержке нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности. Реализация предлагаемых мер даст мощный толчок для инвестиций в углубляющие процессы переработки и нефтехимии и снимет в среднесрочной перспективе вопрос о каких-либо дисбалансах на внутреннем рынке», – сказал представитель Минэнерго России.

20.03.2020

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