Source: Russia – Council of the Federation

Парламентарий рассказал о голосовании по поправкам в Конституцию РФ, создании центра мониторинга мерзлоты, а также о поддержке предпринимательской деятельности в Арктической зоне.

Председатель Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству, представитель в СФ от исполнительного органа государственной власти Красноярского края Андрей Клишас КлишасАндрей Александровичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Красноярского края принял участие в видеоконференции Норильск-Москва с депутатами городского совета Норильска и журналистами.

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Парламентарий рассказал о голосовании по поправкам в Конституцию РФ, создании центра мониторинга мерзлоты, а также о поддержке предпринимательской деятельности в Арктической зоне.

Депутатами горсовета Норильска была поднята проблема, связанная с таянием вечной мерзлоты и необходимостью создания специализированной организации, ориентированной на решение указанной проблемы.

Сенатор поддержал инициативу создания центра мониторинга мерзлоты, однако отметил, что решить данный вопрос без участия компаний, работающих в Арктической зоне России, невозможно.

В Норильске, например, уровень социального и медицинского обеспечения находится на должном уровне, однако развитие систем жизнеобеспечения Севера должно быть постоянным

При этом, по словам Андрей Клишаса, в ближайшее время на федеральном уровне будет проведена работа над принятием необходимых законотворческих решений.

Сенатор также рассказал об исключительном значении социальных поправок для жителей Арктики и Крайнего Севера. «В Норильске, например, уровень социального и медицинского обеспечения находится на должном уровне, однако развитие систем жизнеобеспечения Севера должно быть постоянным. В других арктических регионах ситуация иная, поэтому пакет социальных поправок в Конституции позволит повысить уровень жизни людей».

Кроме того, в рамках обсуждения сенатор проинформировал участников видеоконференции о ходе рассмотрения пакета законопроектов, устанавливающих правовой режим Арктической зоны России и закрепляющих нормы о государственной поддержке предпринимательской деятельности в этой зоне. В частности, было отмечено, что при подготовке законопроектов к третьему чтению многие замечания были учтены, а сам пакет законопроектов планируется к принятию Государственной Думой в третьем чтении 7 июля 2020 года.

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