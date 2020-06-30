Source: Russia – Council of the Federation

Одна из основных задач, стоящих перед отраслью — увеличение темпов структурно-технологической модернизации рыбохозяйственного комплекса, считает сенатор.

По итогам «круглого стола» на тему «Перспективы развития рыбохозяйственного образования» Комитетом Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию было принято решение, содержащее рекомендации в адрес Правительства РФ и соответствующих федеральных органов исполнительной власти.

Об этом сообщил председатель Комитета СФ Алексей Майоров. МайоровАлексей Петровичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Республики Калмыкия

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По его словам, в адрес Комитета поступило письмо от заместителя Председателя Правительства РФ Виктории Абрамченко. В документе представлена информация об итогах рассмотрения вопросов, касающихся утверждения типовых основных и дополнительных профессиональных программ в области подготовки кадров для рыбохозяйственного комплекса, в том числе мер поддержки организаций, обеспечивающих практическую подготовку студентов рыбохозяйственных вузов, разработки новых профессиональных стандартов; а также прогнозирования потребности в специалистах со средним и высшим образованием для рыбохозяйственного комплекса.

Рыбохозяйственное образование — важнейший системообразующий элемент современного рыбохозяйственного комплекса и определяет потенциал его развития в долгосрочной перспективе

Алексей Майоров уверен, что рыбохозяйственное образование — важнейший системообразующий элемент современного рыбохозяйственного комплекса и определяет потенциал его развития в долгосрочной перспективе.

Глава Комитета СФ подчеркнул, что одной из основных задач, стоящих перед отраслью является увеличение темпов структурно-технологической модернизации рыбохозяйственного комплекса. Он играет значительную роль в поддержании продовольственной безопасности Российской Федерации и улучшения качества жизни населения. В этой связи важнейшим фактором для выполнения этих задач является развитие системы подготовки новых высококвалифицированных кадров, способных реализовать задачи инновационной модели развития рыбохозяйственного комплекса.

Алексей Майоров сообщил, что члены Комитета выражают благодарность вице-премьеру Правительства РФ Виктории Абрамченко и федеральным органам исполнительной власти за детальное рассмотрение рекомендаций Комитета и принятые решения.

Сенатор отметил, что в целях реализации рекомендаций «круглого стола» ведется работа по подготовке плана мероприятий «дорожной карты» развития рыбохозяйственного образования. Речь идет о закреплении статуса учреждения высшего образования, разработке образовательных проектов в соответствии с потребностями российских рыбохозяйственных организаций, разработке новых профессиональных стандартов, созданию сети центров подготовки, повышения квалификации и аттестации экипажей судов (в том числе тренажерных центров) и персонала рыбоперерабатывающих заводов.

Законодатель проинформировал, что по результатам этого мероприятия руководитель Федерального агентства по рыболовству Илья Шестаков направил письмо в адрес Председателя Совета Федерации, где выразил признательность за большое внимание, которое Совет Федерации уделяет вопросам развития рыбохозяйственного комплекса и отраслевого образования.

«Благодаря членам профильного Комитета СФ в настоящее время удалось решить ряд практических вопросов, касающихся улучшения взаимодействия работодателей и отраслевых вузов, социальной поддержки курсантов образовательных организаций Росрыболовства, проведения ремонта учебных корпусов и общежитий», — отмечается в письме главы ведомства.

Алексей Майоров подчеркнул, что интеграционное развитие отраслевой образовательной системы – залог успешного выполнения тех ответственных задач, которые поставлены перед отечественным рыбным хозяйством в директивных документах принятых законодательной и исполнительной властью страны.

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