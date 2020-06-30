Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор принял участие в Международном форуме урбанистики.

Первый заместитель председателя Комитета СФ по социальной политике Валерий Рязанский РязанскийВалерий Владимировичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Курской области принял участие в Международном форуме урбанистики «Территория будущего. Взгляд из сердца Евразии». Мероприятие прошло в Уфе.

Смотрите также

По словам сенатора, на форуме состоялось экспертное обсуждение стратегий развития территорий, востребованных на практике передовых достижений и решений в сфере урбанистики.

Последствия урбанизации могут приводить как к позитивным сдвигам в адаптивном потенциале пожилого человека, так и вызывать в нем негативные трансформации

Сенатор указал на то, что наибольшее беспокойство в этой связи вызывает процесс демографического старения населения, охватывающий сегодня большинство стран и кардинально меняющий не только возрастную структуру, но и сферу семейно-бытовых и профессионально-трудовых отношений, а также медико-социальные характеристики социума.

По словам Валерия Рязанского, последствия урбанизации могут приводить как к позитивным сдвигам в адаптивном потенциале пожилого человека, так и вызывать в нем негативные трансформации, связанные, по большей части, с неблагоприятным экологическим фоном.

«Безусловно, по уровню доступности социальных услуг город выигрывает перед селом, что позволяет говорить о более высоком уровне социальной защищенности пожилых граждан», — отметил законодатель.

Парламентарий подчеркнул, что городская среда характеризуется ускоренными процессами изменений, те знания, которые были востребованы десять лет назад, сегодня могут быть неактуальны.

«В силу естественного возрастного консерватизма пожилой человек не может быстро реагировать на интенсивные трансформации городской среды, поэтому у него появляется чувство тревоги и неуверенности», — продолжил сенатор.

Валерий Рязанский заявил о необходимости проведения в каждом городе политики вовлечения пожилых граждан в общественные процессы, развития культурно-досуговой работы с пожилыми гражданами, улучшения инфраструктуры и методик социального обслуживания.

Сенатор отметил системную работу правительства Республики Башкортостан по благоустройству территорий в рамках национальных проектов и реализации республиканских программ по созданию комфортной городской среды.

В мероприятии приняли участие представители федеральных и региональных органов государственной власти, городских администраций, архитекторы, строители, инвесторы, представители средств массовой информации.

MIL OSI