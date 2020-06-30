В Карелии утверждено обвинительное заключение по уголовному делу о коммерческом подкупе

Source: Russia – Prosecutor Generals Office

Прокурор Сегежского района Республики Карелия утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении управляющего предприятия. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 204 УК РФ (коммерческий подкуп в особо крупном размере).

По версии следствия, управляющий передал главному инженеру ООО «Сегежская упаковка», являющемуся членом закупочной комиссии, денежные средства в сумме 100 000 рублей как первую часть из ранее оговоренной общей суммы незаконного денежного вознаграждения в размере более 1 млн рублей за планируемое оказание содействия в заключении договора на выполнение работ по проведению капитального ремонта кровли здания указанной организации.

При передаче денежных средств обвиняемый был задержан сотрудниками отделения УФСБ России по Республике Карелия в г. Сегежа.

Уголовное дело направлено в Сегежский городской суд Республики Карелия для рассмотрения по существу.

С этой и другими новостями можно ознакомиться на информационно-коммуникационном сервисе Генеральной прокуратуры Российской Федерации «ЭФИР» по адресу: efir.genproc.gov.ru

MIL OSI