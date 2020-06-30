В. Кравченко провел «круглый стол» о состоянии и перспективах развития малого и среднего предпринимательства в текущих условиях

Source: Russia – Council of the Federation

Заседание прошло в режиме видеоконференции.

Член Комитета Совета Федерации по экономической политике Владимир Кравченко КравченкоВладимир Казимировичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Томской области провел в режиме видеоконференции «круглый стол» на тему «Состояние и перспективы развития сектора малого и среднего предпринимательства в условиях текущей экономической ситуации».

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В мероприятии приняли участие заместитель председателя Комитета СФ по бюджету и финансовым рынкам Андрей Епишин, ЕпишинАндрей Николаевичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Тверской области заместитель председателя Комитета СФ по экономической политике Константин Долгов, ДолговКонстантин Константиновичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Мурманской области член СФ Павел Тараканов, ТаракановПавел Владимировичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Тюменской области заместитель Министра экономического развития Российской Федерации Татьяна Илюшникова, вице-президент Торгово-промышленной палаты РФ Елена Дыбова, представители общественных, профессиональных, коммерческих организаций.

Комитет СФ по экономической политике ведет работу по мониторингу реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы»

Владимир Кравченко отметил, что Комитет СФ по экономической политике ведет работу по мониторингу реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». «Мы регулярно находимся в регионах, встречаемся с представителями бизнеса, деловых сообществ. Часто на заседаниях Совета Федерации звучат предложения о мерах поддержки, которые частично реализовались, частично мы через рекомендации попытаемся донести до исполнительных органов государственной власти».

Татьяна Илюшникова проинформировала о реализованных мерах антикризисной поддержки МСП, прежде всего налоговой. По ее словам, по итогам второго квартала резкого роста закрывающихся предприятий не зафиксировано, при этом очевидно падение числа вновь создаваемых предприятий. Она также рассказала о прямых безвозвратных мерах поддержки МСП из пострадавших отраслей. Прежде всего, этом прямые субсидии — выплаты на зарплату из расчета размера МРОТ (12 тысяч 130 рублей). На 23 июня за май 2020 года было получен миллион заявлений от организаций ИП и субсидию уже получили 932 тысячи предпринимателей и организаций. Также выделены субсидии МСП и социально ориентированным некоммерческим организациям. На рассмотрении в Правительстве находятся правила предоставления новых субсидий, которые будут подписаны в ближайшее время. Это субсидия на средства индивидуальной защиты для предприятий, где осуществляется непосредственный длительный контакт с клиентом, прежде всего сфера услуг и образования.

Елена Дыбова представила результаты проекта «Бизнес-барометр страны», реализуемого ТПП РФ в целях оперативного опроса предпринимателей для оценки масштаба проблем бизнеса в регионах в связи с пандемией коронавируса и введенных ограничений. Согласно результатам опроса, респонденты выделили следующие необходимые для сохранения бизнеса меры: объявление всех отраслей наиболее пострадавшими и распространения на них мер государственной поддержки; отмена всех налоговых и неналоговых платежей для субъектов МСП в 2020 году; введение арендных каникул до конца 2020 года для арендаторов и отмена налога на имущество и землю для арендодателей.

«Круглый стол» на тему «Состояние и перспективы развития сектора малого и среднего предпринимательства в условиях текущей экономической ситуации» в формате видеоконференции

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Владимир Кравченко

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«Круглый стол» на тему «Состояние и перспективы развития сектора малого и среднего предпринимательства в условиях текущей экономической ситуации» в формате видеоконференции

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«Круглый стол» на тему «Состояние и перспективы развития сектора малого и среднего предпринимательства в условиях текущей экономической ситуации» в формате видеоконференции

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Павел Тараканов

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«Круглый стол» на тему «Состояние и перспективы развития сектора малого и среднего предпринимательства в условиях текущей экономической ситуации» в формате видеоконференции

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«Круглый стол» на тему «Состояние и перспективы развития сектора малого и среднего предпринимательства в условиях текущей экономической ситуации» в формате видеоконференции

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Владимир Кравченко

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Андрей Епишин

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«Круглый стол» на тему «Состояние и перспективы развития сектора малого и среднего предпринимательства в условиях текущей экономической ситуации» в формате видеоконференции

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«Круглый стол» на тему «Состояние и перспективы развития сектора малого и среднего предпринимательства в условиях текущей экономической ситуации» в формате видеоконференции

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«Круглый стол» на тему «Состояние и перспективы развития сектора малого и среднего предпринимательства в условиях текущей экономической ситуации» в формате видеоконференции

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«Круглый стол» на тему «Состояние и перспективы развития сектора малого и среднего предпринимательства в условиях текущей экономической ситуации» в формате видеоконференции

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«Круглый стол» на тему «Состояние и перспективы развития сектора малого и среднего предпринимательства в условиях текущей экономической ситуации» в формате видеоконференции

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«Круглый стол» на тему «Состояние и перспективы развития сектора малого и среднего предпринимательства в условиях текущей экономической ситуации» в формате видеоконференции

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Участники «круглого стола» отметили, что в условиях пандемии показали свою эффективность ряд мер, реализуемых органами власти субъектов РФ. Значительная их часть разрабатывалась с учетом региональных особенностей субъектов РФ, в тесном взаимодействии предпринимателей и органов государственной власти, что позволило получить более адресные и выверенные меры для каждой конкретной территории.

Вместе с тем, участники заседания согласились с опубликованной Счетной палатой РФ информацией о том, что существующих механизмов содействия развитию сферы малого и среднего предпринимательства в условиях пандемии оказывается недостаточно для прохождения этого этапа без дополнительной целенаправленной государственной поддержки. Принимаемые на федеральном и региональных уровнях меры должны быть доступны для всех представителей бизнес-сообщества вне зависимости от организационно-правовой формы или видов деятельности, быть системными и учитывать долгосрочные приоритеты развития сферы малого и среднего предпринимательства, обозначенные национальным проектом «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», соответствовать целям и задачам «Стратегии развития малого и среднего предпринимательства до 2030 года».

Одновременно авторы рекомендаций обратили внимание на целесообразность актуализировать положения указанной стратегии с учетом цифровой трансформации бизнеса и общества.

Участники «круглого стола», отмечая, что несырьевой экспорт является основой стратегического развития бизнеса Российской Федерации, обратили внимание на сложности компаний – экспортеров наукоёмкой и интеллектуальноёмкой продукции и выработали предложения по улучшению условий ведения деятельности таких компаний.

Правительству РФ, в частности, предложено актуализировать мероприятия «Стратегии развития малого и среднего предпринимательства до 2030 года» с учетом цифровизации бизнеса и общества. Предложено увеличить объемы федеральной субсидии на реализацию мероприятий по предотвращению негативных последствий, вызванных пандемией, в сфере предпринимательства.

Рекомендовано предоставить возможность субъектам МСП вносить уточнения в Единый государственный реестр юридических лиц или Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей по определению основного кода основного вида деятельности по общероссийскому классификатору в целях получения мер государственной поддержки пострадавших отраслей. Также предложено распространить федеральные меры поддержки на системообразующие предприятия регионального значения, прежде всего – предоставление льготных кредитов на пополнение оборотных средств.

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