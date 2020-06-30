В. Матвиенко: Успех парламентской дипломатии определяют человеческие отношения. Интервью новостному агентству «Sputnik»

Source: Russia – Council of the Federation

Почему нельзя навязывать единый стандарт демократии? С кем и как сотрудничают российские законодатели? Сложно ли работать в условиях ограничений из‑за COVID-19?

— Почему именно Россия выступила с инициативой учреждения Международного дня парламентаризма? И можно ли говорить по прошествии двух лет, что данная инициатива востребована международным парламентским сообществом?

— Выступив с инициативой внесения этого дня в календарь ООН, Россия тем самым продемонстрировала свою убежденность в созидательном потенциале, консолидирующей силе парламентской дипломатии. Я, лично, считаю именно так. При всей разности взглядов, то, что нас, парламентариев, объединяет, перевешивает то, что нас разделяет. Парламентарии – не профессиональные чиновники, это представители избирателей, обычных людей. А люди везде в мире хотят в общем одного – безопасной и счастливой жизни для себя и своих детей. Честно говоря, меня удивляет, что идея праздника никому раньше не пришла в голову, ведь это, по сути, самый демократический праздник, поскольку парламентаризм – сердцевина любой демократической системы.

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Конечно, два года – срок небольшой. Но за это время у нас прошло достаточно международных мероприятий, встреч, чтобы убедиться: инициатива получила положительный отклик со стороны парламентов и парламентариев, международного сообщества в целом.

— В средствах массовой информации, экспертном сообществе можно услышать мнение, что в наше время бурного развития технологий, быстрых изменений практически во всех сферах жизни налицо тенденция к снижению роли парламентов, межпарламентского сотрудничества. Тем самым и Международный день парламентаризма – праздник вчерашнего дня?

Мне кажется, жизнь показывает обратное. Да, мир меняется, меняются и требования к качеству принимаемых законов, и к работе парламентов. Но умаления их роли точно не происходит. И, уверена, не произойдет. Без парламента нет и не может быть реального участия граждан в принятии важнейших решений, управлении делами государства. Вы говорите о развитии технологий, но ведь это развитие имеет смысл, только если оно идет в интересах общества, в интересах человека. А этого не достичь без власти, представляющей интересы людей. Технологии должны работать на права и возможности людей, а не подменять или, тем более, отменять их. Это и есть формула, которая гарантирует, на мой взгляд, сохранение значения институтов парламентаризма, тем более во время перемен. Так что день парламентаризма — совершенно точно не праздник вчерашнего дня. Скорее, наоборот.

По моему убеждению, роль парламентов при принятии любых общественно значимых решений во всем мире будет только возрастать. И в национальных, и в международных делах. Я сейчас уже вижу эту тенденцию на примере парламентов, входящих в МПА СНГ, в Межпарламентский Союз. В нашем многополярном мире все вопросы должны решаться только путем переговоров, нельзя допустить доминирования чьей‑то «единственно верной» точки зрения. И только межпарламентская дипломатия в дополнение к дипломатии традиционной способна соблюсти этот баланс.

При этом деятельность парламента не есть нечто застывшее, данное раз и навсегда. Она должна быть адекватной вызовам времени. Мы, в России, следуем этому правилу. Сейчас проводится голосование по поправкам в Конституцию. Они сохраняют Россию как государство с сильной президентской властью, что отвечает историческим и современным реалиям нашей страны. И вместе с тем укрепятся полномочия Совета Федерации и Государственной Думы. Таково веление времени. Сильный парламент – сильная демократия – сильная страна.

— Эпидемия коронавируса не могла не сказаться на связях парламентариев различных стран, их интенсивности. Но насколько это, на Ваш взгляд, критично для международных отношений? Как строится сегодня международная деятельность Совета Федерации?

— Эпидемия, разумеется, повлияла, но не критично. Ни на одном направлении работа не была остановлена, на некоторых даже развивалась, благодаря современным технологиям. Конечно, за месяцы вынужденной изоляции уже хочется личного общения с людьми. Живой контакт дает совершенно другой уровень общения, понимания в переговорах. Казалось бы, в чем разница? По видеосвязи так же смотришь друг на друга, так же видишь эмоции, но все же чего‑то не хватает, каких‑то мелочей, которых никакая видеосвязь передать не сможет.

Вместе с тем жизнь показывает – любые трудности преодолимы, было бы желание. Тем более, что в последние годы совместно с нашими союзниками и партнерами в сфере межпарламентского сотрудничества мы предприняли ряд шагов, которые, считаю, придали новый импульс его развитию.

Напомню две инициированные российской делегацией резолюции, которые были приняты МПС в последние годы. Они касались недопустимости вмешательства в дела суверенных государств и навязывания им какой‑то будто бы единственно приемлемой, «классической» модели демократии. Такой модели нет и быть не может. Каждая страна вправе свободно выбирать ту форму демократического устройства, которая отвечает её национальным и историческим особенностям, современным политическим реалиям. Именно наша страна стала автором обоих документов, ставящих заслон любым попыткам давления, диктата в международных отношениях. Принципиальную позицию заняла Председатель Союза Габриэла Куэвас Баррон и в связи с санкциями, введенными отдельными странами по отношению к парламентариям. Мы глубоко убеждены, что санкции против народных избранников — это, по сути, санкции против самого народа и против демократии. Рады, что это наше видение нашло понимание и поддержку у руководства самой большой парламентской организации мира.

Одна из важнейших тем современного международного парламентаризма — продвижение культурного многообразия через диалог. Ведь это альтернатива конфликтам, санкциям и войнам. Россия выступила с инициативой провести Всемирную конференцию по межрелигиозному и межэтническому диалогу с участием глав государств, парламентариев и лидеров мировых религий. Это предложение было поддержано в итоговой декларации 137-й Ассамблеи МПС, которая состоялась в 2017 году в Санкт-Петербурге, и затем вошло в резолюцию Генеральной Ассамблеи ООН. Всемирная конференция должна состояться 21 мая 2022 года в России. Подготовка к ней уже идет. Приложим все усилия к тому, чтобы этот важнейший мировой форум стал не только событием в политической повестке 2022 года, но и подтверждением статуса России как уникальной площадки, на которой встречаются, договариваются, а если нужно и примиряются культуры, нации, религии, политические силы.

Мы добились снятия всех ограничений в отношении нашей делегации в Парламентской Ассамблее Совета Европы. Это далось нелегко, но благодаря занятой нами твердой позиции дискриминация российской делегации осталась в прошлом. Значение этого события трудно переоценить. Ведь тем самым мы наглядно показали, что в сфере межпарламентского взаимодействия дискриминация не допустима. Но дело не только в восстановлении справедливости, торжестве права и подлинной демократии над политическими играми. Мы рассчитываем на конструктивное взаимодействие в рамках ПАСЕ и вернулись сюда не воевать, сводить счеты, а работать на благо народов Европы, всех народов планеты.

Продолжаем сотрудничество в двустороннем формате. Так, недавно я в режиме видеоконференции провела переговоры с моим коллегой Председателем Сената Французской Республики Жераром Ларше. Мы обсудили совместный российско-французский доклад «Россия – Франция: за повестку дня, основанную на доверии».

Напомню, что это уже второй такой доклад, и мы видим в нем серьезный вклад парламентов в расширение политического диалога между Россией и Францией, в формирование двусторонней повестки дня на будущее, поскольку доклад – не просто сверка часов, но и своего рода «дорожная карта» дальнейших действий, охватывающая самые разные сферы взаимодействия. Это тот случай, когда парламенты опережают иные политические контакты и по‑своему задают тон на будущее.

Думаю, что сегодня уже можно говорить об общем стремлении парламентариев наших стран сформировать новый стиль в международных отношениях. Именно в этом русле следует рассматривать, в частности, предложение российских сенаторов создать международную переговорную площадку парламентского уровня в целях сохранения международной договорной базы по сокращению вооружений.

Подготовка подобных совместных докладов, на мой взгляд, — очень эффективная форма взаимодействия парламентариев. Мы применяем ее и во взаимодействии с парламентами других стран. Так, сейчас профильные комитеты Совета Федерации и Сената Итальянской Республики работают над докладом, касающимся будущего отношений Российской Федерации и Италии. Его презентация может состояться уже в этом году.

Мы в России считаем страны СНГ нашими стратегическими партнерами. Еще раз убедилась во взаимности, находясь в начале марта с визитом в Белоруссии. С удовлетворением могу констатировать, что подготовка к VII Форуму регионов Беларуси и России, который будет посвящен историческому наследию Великой Победы над нацизмом, продолжается. В ходе состоявшегося 16 июня заседания Оргкомитета предварительно согласованы даты проведения Форума с 23 по 25 сентября 2020 года.

У многих сенаторов налажены прямые контакты с коллегами из зарубежных стран. Они часто перезваниваются, обмениваются мнениями. Считаю, что именно эти человеческие отношения лежат в основе парламентской дипломатии, определяя ее успех.

Опубликовано на сайте Новостного агентства «Sputnik» от 30 июня 2020 г.

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