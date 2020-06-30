В Международный день парламентаризма в Совете Федерации обсудили возможности и механизмы парламентской дипломатии

Source: Russia – Council of the Federation

«Круглый стол», посвященный профессиональному празднику законодателей всех стран, провели И. Умаханов и К. Косачев.

В Совете Федерации состоялся «круглый стол» на тему «Международный день парламентаризма: возможности и механизмы парламентской дипломатии».

Мероприятие, инициированное Комитетом Совета Федерации по международным делам, провели заместитель Председателя СФ Ильяс Умаханов УмахановИльяс Магомед-Саламовичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Республики Дагестан и председатель Комитета СФ Константин Косачев. КосачевКонстантин Иосифовичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Республики Марий Эл

Современный мир характеризуется возрастающей ролью парламентов

«Современный мир характеризуется возрастающей ролью парламентов, парламентские институты наработали значительный опыт отношений с другими ветвями власти, укрепляя фактор государственной стабильности. Праздник Международного дня парламентаризма подчеркивает важность парламентской работы, весомую роль парламентской дипломатии в повышении безопасности и качества жизни людей», — сказал Ильяс Умаханов.

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Он особо обратил внимание на то, что разного рода санкции не должны препятствовать работе национальных парламентов. «Влияние внешнеэкономических и политических перемен на работу законодателей усиливается вследствие ряда факторов, за которыми стоит стремление одной или группы стран доминировать, навязывая свою волю, посредством различных международных институтов, включая механизм экстерриториальности», — подчеркнул Ильяс Умаханов. По его мнению, учреждение Международного дня парламентаризма – один из поводов возвращаться к этим вопросам.

В этой связи вице-спикер СФ высказал мысль о том, чтобы любое крупное международное мероприятие включало в себя парламентскую составляющую.

«Проведение «круглых столов», посвященных Международному дню парламентаризма», стало в Совете Федерации хорошей традицией», — отметил Константин Косачев.

Он напомнил о Заявлении верхней палаты парламента, принятом в связи с профессиональным праздником законодателей всех стран.

«Основная мысль документа заключается в том, что российские законодатели готовы к активизации связей с парламентами иностранных государств вне зависимости от имеющихся сложностей и разногласий в двусторонних отношениях, поскольку именно диалог, а не язык санкций является единственным способом решения наболевших проблем. В связи с пандемией в мире мы поменяли форматы общения, но не изменили содержание диалога и его нацеленность на позитивный результат», — сказал Константин Косачев.

Участники «круглого стола» обменялись мнениями о дальнейших путях продвижения и развития парламентской дипломатии.

Ильяс Умаханов

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«Круглый стол» Комитета СФ по международным делам

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Сергей Кисляк

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«Круглый стол» Комитета СФ по международным делам

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Константин Косачев

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Владимир Лакунин

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Людмила Талабаева

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Ильяс Умаханов

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Мурат Хапсироков

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Виктор Смирнов

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Сергей Рябухин

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Виктор Абрамов

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«Круглый стол» Комитета СФ по международным делам

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Алексей Кондратьев

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«Круглый стол» Комитета СФ по международным делам

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«Круглый стол» Комитета СФ по международным делам

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«Круглый стол» Комитета СФ по международным делам

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Ильяс Умаханов

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Алексей Александров

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Константин Косачев

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«Круглый стол» Комитета СФ по международным делам

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Первый заместитель председателя Комитета СФ по бюджету и финансовым рынкам, руководитель группы по сотрудничеству Совета Федерации с Сенатом Национального Конгресса Бразилии Сергей Рябухин РябухинСергей Николаевичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Ульяновской области высказался за продвижение парламентскими методами новой информации и новых технологий, способствующих борьбе с опасными заболеваниями и пандемиями.

Заместитель председателя Комитета СФ по науке, образованию и культуре, руководитель группы по сотрудничеству Совета Федерации с Национальной ассамблеей Эквадора Виктор Смирнов СмирновВиктор Владимировичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Ивановской области поднял тему «экспорта» российского образования, укрепления совместных действий с российскими культурными центрами за границей.

Член Комитета СФ по социальной политике, руководитель группы по сотрудничеству Совета Федерации с Национальным собранием Вьетнама Виктор Абрамов АбрамовВиктор Семеновичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Московской области предложил вернуться к практике двухлетнего планирования работы групп дружбы. Сенатор подчеркнул необходимость сотрудничества с вьетнамским парламентом по линии молодежных обменов, укрепления прямых экономических региональных связей, а также культурных и студенческих обменов.

Член Комитета СФ по конституционному законодательству и государственному строительству, руководитель группы по сотрудничеству Совета Федерации с Палатой Лордов Парламента Великобритании Алексей Александров АлександровАлексей Ивановичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Калужской области обратил внимание на возможность активизации личных контактов и связей в целях доведения парламентских позиций до зарубежных коллег.

Член Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию, руководитель группы по сотрудничеству Совета Федерации с Сенатом Конгресса Филиппин Людмила Талабаева ТалабаеваЛюдмила Заумовнапредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Приморского края высказалась в поддержку прямого экономического взаимодействия регионов, а также развития туристической составляющей.

Член Комитета СФ по международным делам, руководитель группы по сотрудничеству Совета Федерации с Сабором (Парламентом) Хорватии Алексей Кондратьев КондратьевАлексей Владимировичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Тамбовской области заострил внимание на необходимости выработать стратегию взаимодействия с парламентами государств-членов НАТО.

Первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по международным делам, член группы по сотрудничеству Совета Федерации с Сенатом Пакистана Сергей Кисляк КислякСергей Ивановичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Республики Мордовия говорил о конкретизации целей и специфике развития отношений с парламентами ключевых региональных государств. Сенатор также высказал предложения, касающиеся координации работы верхней палаты парламента с российским внешнеполитическим ведомством.

Подводя итоги «круглого стола», Константин Косачев сообщил о намерениях реструктурировать и активизировать деятельность Совета Федерации и Государственной Думы на внешнеполитическом направлении.

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