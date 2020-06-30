Генпрокурор России Игорь Краснов поручил обеспечить законность при проведении общероссийского голосования 1 июля

Source: Russia – Prosecutor Generals Office

Генеральный прокурор Российской Федерации Игорь Краснов в целях обеспечения законности при проведении 1 июля 2020 года общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации издал указание об организации прокурорского надзора в данной сфере.

Прокурорам субъектов, городов, районов и военным прокурорам поручено:

– способствовать обеспечению свободного и добровольного участия в нем граждан, не допускать неоправданного вмешательства в процесс голосования и подмены функций избирательных комиссий;

– обращать внимание на исполнение требований законодательства при составлении списков участников голосования, а также соблюдение прав наблюдателей;

– обеспечить своевременное рассмотрение жалоб на нарушения законодательства;

– для недопущения социальной напряженности организовать горячие линии, личный прием граждан руководством органов прокуратуры;

– установить в день голосования дежурство оперативных работников.

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