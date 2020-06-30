Source: Russia Federal Space

#ЦЭНКИ#КЦ Восточный#Главное#Космодромы#Восточный30.06.2020 08:43

Годовое техническое обслуживание системы внешнего электроснабжения Восточного

В рамках подготовки к осенне-зимнему периоду на космодроме Восточный проходит Годовое техническое обслуживание системы внешнего электроснабжения. Четыре высоковольтных и порядка 35 трансформаторных подстанций, сотни километров линий электропередач и кабельных линий — всё это оборудование на плечах специалистов Энергоуправления Космического центра «Восточный» (филиал Центра эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры на космодроме Восточный, входит в состав Госкорпорации «Роскосмос»).

Необходимые работы по обслуживанию оборудования энергетики Космического центра «Восточный» уже выполнили на головной понизительной подстанции и СК-1. Обслужили большую часть трансформаторов, проводятся высоковольтные испытания кабельных линий, идут работы на подстанции «Восточная», которая обеспечивает электроэнергией город Циолковский.

Годовое техническое обслуживание — это достаточно длительный и сложный процесс, к которому в Энергоуправлении готовятся заранее: закупают необходимые материалы, готовят документацию, оформляют допуска. В целом, в работах задействованы порядка 70 специалистов из шести отделов по абсолютно разным направлениям.

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