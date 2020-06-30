Дальневосточные газовики готовятся приступить к газификации космодрома «Восточный»

Source: Gazprom in Russian

Новости проектов и регионов

30 июня 2020, 09:45

АО «Газпром газораспределение Дальний Восток» готовится приступить к созданию сразу двух межпоселковых газопроводов в Приамурье — 1 и 2 этапа строительства межпоселкового газопровода высокого давления от ГРС «Углегорск» до потребителей космодрома «Восточный».

Новые газовые сети позволят подать природный газ от магистрального газопровода «Сила Сибири» до первого гражданского космодрома России для обеспечения его производственных нужд. Строительство ведется в рамках программы газификации регионов Российской Федерации ПАО «Газпром» (инвестор — ООО «Газпром межрегионгаз») и региональной программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций Амурской области на 2018–2022 годы.

Соответствующие разрешения на строительство получены в министерстве строительства и архитектуры Амурской области. Общая протяженность двух объектов составит свыше 60 км. Трасса газопроводов пройдет по территории Свободненского, Шимановского муниципальных районов и ЗАТО Циолковский.

Организация, выбранная по результатам закупочных процедур для выполнения строительно-монтажных работ, заканчивает комплектацию объекта материально-техническими средствами и персоналом.

Справка

Газификация регионов Российской Федерации — одно из наиболее масштабных и социально значимых направлений работы «Газпрома» на внутреннем рынке. В ходе газификации регионов «Газпром» за счет собственных средств ведет строительство межпоселковых газопроводов, администрации регионов финансируют строительство внутрипоселковых газораспределительных сетей и подготовку потребителей к приему газа. Соглашение о сотрудничестве между ПАО «Газпром» и правительством Амурской области подписано в мае 2011 г.

АО «Газпром газораспределение Дальний Восток» является специализированной газораспределительной организацией, входит в Группу «Газпром межрегионгаз» и занимается вопросами газификации Дальневосточного федерального округа, развития и эксплуатации распределительных сетей, внутридомового и внутриквартирного газового оборудования, потребляющего природный газ. Компания обеспечивает природным газом 47 населенных пунктов, более 109 тыс. квартир и домовладений, 16 теплоэнергетических объектов и более 290 коммунально-бытовых потребителей, обслуживает около 1200 км распределительных газопроводов, в том числе свыше 390 км межпоселковых газопроводов.

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