К. Косачев принял участие в многосторонней встрече Межпарламентского союза по случаю Международного дня парламентаризма

Source: Russia – Council of the Federation

Встреча состоялась в режиме видеоконференции.

Председатель Комитета СФ по международным делам, председатель группы МПС «Евразия» Константин Косачев КосачевКонстантин Иосифовичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Республики Марий Эл принял участие в многосторонней видеовстрече Межпарламентского союза.

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Мероприятие состоялась по случаю Международного дня парламентаризма, учрежденного резолюцией Генеральной Ассамблеей ООН в 2018 году.

Константин Косачев напомнил, что инициатива учреждения тематического праздника принадлежит российской стороне. Впервые это предложение прозвучало в Санкт-Петербурге, во время проведения 137-й Ассамблеи Межпарламентского союза, которая по‑прежнему остается рекордной по количеству делегаций национальных парламентов.

Константин Косачев

Сенатор отметил, что идея нынешней встречи – заключающаяся в объединении председателей прошлых и предстоящей ассамблей для обмена опытом — также принадлежит российской делегации.

Участники мероприятия обсудили актуальную повестку, обменялись информацией о предпринимаемых парламентами мерах, направленных на борьбу с коронавирусной инфекцией.

Константин Косачев подчеркнул, что, несмотря на почти двухмесячный карантин, в Совете Федерации работа не прекращалась ни на один день. В частности, за это время было принято 29 законов для противодействия последствиям распространения коронавирусной инфекции, а утвержденные меры в первую очередь были направлены на поддержку граждан и наиболее пострадавших отраслей экономики.

Также в рамках встречи состоялась презентация праздничного издания памятной книги об истории Межпарламентского союза и его парламентах-членах. Книга содержит обширный раздел о деятельности обеих палат Федерального Собрания Российской Федерации.

В мероприятии приняли участие Председатель Консультативного совета Государства Катар, председатель 140-й Ассамблеи МПС (Доха, Катар, апрель 2019 г.) Ахмед Бен Абдалла Аль Махмуд, от имени Председателя Народной скупщины Республики Сербии, председателя 141-й Ассамблеи МПС (Белград, октябрь 2019 г.) Майи Гойкович, выступил член Исполнительного комитета МПС Младен Гружич, Председатель Палаты депутатов Парламента Республики Руанда Донатиль Мукабализа, а также председатель будущей Ассамблеи МПС (Кигали, 2021 г.), председатели геополитических групп МПС, руководство организации — Председатель Габриэла Куэвас Баррон и Генеральный Секретарь Мартин Чунгонг.

А накануне Международного дня парламентаризма Председатель МПС Габриэла Куэвас Баррон, избранная на этот пост в Санкт-Петербурге в 2017 году, в программе «Сенат» поздравила россиян с праздником.

Она рассказала о сотрудничестве с российскими парламентариями. По словам Габриэлы Куэвас Баррон, совместная работа с ними «привела к очень хорошим результатам для всех народов мира».

«Особо отмечу, что российские коллеги всегда готовы применить инновационные подходы, они открыты к диалогу, к поиску компромисса».

«Парламент — это люди разных возрастов, этнических групп и вероисповеданий. И благодаря этому государственные решения могут приниматься от имени всего народа. Будем дальше работать над тем, чтобы межпарламентский диалог стал основой не только взаимопонимания, но и взаимовыгодного сотрудничества между странами», — заключила глава МПС.

Выступление председателя Комитета Совета Федерации по международным делам, председателя группы МПС «Евразия» К.И.Косачева в многосторонней встрече Межпарламентского союза (pdf,438Kb)

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