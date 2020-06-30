Минспорт России утвердил положения о всероссийских конкурсах Национальной спортивной премии

Source: Russia Ministry of Sport

Министерство спорта Российской Федерации утвердило положения о всероссийских конкурсах для определения лауреатов ежегодной Национальной спортивной премии.Национальная спортивная премия утверждена постановлением Правительства Российской Федерации от 1 июля 2010 года № 493 «О единовременном денежном поощрении лауреатов национальных номинаций в области физической культуры и спорта» и вручается за высокие результаты в спорте высших достижений и адаптивном спорте, большой вклад в развитие физической культуры и спорта и пропаганду здорового образа жизни.В 2020 году лауреаты премии определяются по 11 конкурсным номинациям:- «Гордость России» (спортсмен года, спортсменка года, тренер года);- «Надежда России: лучшая спортивная школа»;- «За служение спорту» (за вклад в развитие физической культуры и спорта);- «Спортивная солидарность» (за укрепление международных спортивных отношений);- «Регион России (за вклад в развитие спорта): лучший субъект Российской Федерации»;- «Эпоха в спорте» (за многие годы работы на благо развития спорта в стране);- «Преодоление (за вклад в развитие адаптивного спорта): лучший спортсмен, лучшая спортсменка, лучший тренер»;- «Спортивный парнас (за вклад в пропаганду физической культуры, спорта и здорового образа жизни): лучший журналист, лучшая спортивная печатная и медиапродукция»;- «Спортивный объект России: лучший объект спорта»;

– Всероссийский смотр-конкурс среди организаторов физкультурно-спортивной работы в сельской местности, городской среде и по месту работы;

– «Комплекс ГТО – путь к здоровью и успеху: лучшая организация по внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)».

Национальная спортивная премия проводится ежегодно с 2010 года. Лауреаты определяются по результатам всероссийских конкурсов, работы Экспертного совета (в состав которого входят заслуженные спортсмены, тренеры, общественные деятели), а также народного голосования. Победителям в каждой номинации выплачивается денежное поощрение в размере 1 миллиона рублей.

Торжественное награждение лауреатов Национальной спортивной премии состоится в декабре 2020 года.Положения о всероссийских конкурсах – https://www.minsport.gov.ru/tenders/national-tenders/.Пресс-служба Минспорта России

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