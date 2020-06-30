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#НПО Энергомаш#Протон-ПМ#Главное#РД-19130.06.2020 09:39

На Протон-ПМ появились первые лидеры производительности

В июне 2020 года пять руководителей российской компании «Протон-ПМ» (входит в интегрированную структуру НПО Энергомаш Госкорпорации «Роскосмос») прошли обучение по образовательной программе «Лидеры производительности». Результатом стали два проекта по повышению производительности труда, реализация которых уже началась.

Первый проект призван оптимизировать обеспечение производства заготовками и покупными комплектующими, сократив время протекания процесса на 30%. Реализовать его планируется в ближайшие три года за счёт таких решений, как переход на проектное управление и сквозное централизованное планирование, систематизация процесса по обеспечению товарно-материальными ценностями, формирование справочника в ERP-системе по циклам поставки и задела длинноцикловых товарно-материальных ценностей.

Выполнение этих проектных решений должно сократить цикл изготовления изделий (в том числе турбонасосного агрегата двигателя РД-191), равномерно и стабильно загружать переделы, обеспечить реализацию производственной программы 2020-2025 годов. В рамках проекта выпущено распоряжение директора об опережающем запуске деталей и сборочных единиц РД-191.

Второй проект нацелен на оптимизацию цикла изготовления двигателя для ракеты-носителя «Ангара». Уже до конца этого года его планируется сократить на 20%. Проектные решения включают в себя оптимизацию производственных циклов таким образом, чтобы сократить логистические пути, время пролёживания сборочных единиц и машинное время их изготовления, а также объединить дублирующие контрольные операции.

«Работу по сокращению циклов следует вести планомерно и на всех уровнях, — добавляет начальник цеха 2, один из участников образовательной программы Александр Фадеев. — К примеру, программист, технолог и наладчик всегда должны понимать, что их задача не только изготовить качественную деталь, но и оптимизировать технологический процесс и управляющую программу, чтобы максимально сократить машинное время изготовления детали. И в этом должны быть заинтересованы все — от станочника до начальника цеха.

Как отметил заместитель начальника производства по операционной эффективности Павел Бахарев, предложенные решения в совокупности с другими реализуемыми на предприятии проектами обеспечат к 2025 году значительный рост производительности труда. Программа профессиональной переподготовки управленческого звена «Лидеры производительности» стартовала в 2019 году в рамках Национального проекта «Производительность труда и поддержка занятости». Представителям предприятий-участников, в числе которых и Протон-ПМ, обучение субсидируется из федерального бюджета.

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