Н. Журавлев принял участие в голосовании по поправкам в Конституцию РФ

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор в ходе рабочей поездки в Костромскую область посетил избирательный участок и провел прием граждан.

Заместитель Председателя Совета Федерации, представитель от исполнительного органа государственной власти Костромской области Николай Журавлев ЖуравлевНиколай Андреевичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Костромской области в Костроме отдал свой голос за поправки в Конституцию РФ.

Николай Журавлев

Николай Журавлев после посещения избирательного участка отметил качественную организацию и соблюдение всех эпидемиологических требований в пункте для голосования: «Очень все комфортно, без очередей, с соблюдением всех требований санитарной безопасности».

Мы укрепляем Россию как социальное государство

Сенатор отметил, почему за поправки в основной закон страны важно проголосовать каждому. «Мы вносим изменения на десятилетия вперед. Не на год, два, три, а именно на десятилетия. И она касаются практически всех граждан нашей страны. В первую очередь, это социальные гарантии. Мы укрепляем Россию как социальное государство. Это индексация пенсий, минимальная заработная плата на уровне прожиточного минимума. Второе – нерушимость границ. Мы закрепляем важность патриотического воспитания, укрепляем роль парламента — той структуры, которая избирается населением. Я убежден, что каждый гражданин, каждый россиянин должен прийти и проголосовать в эти дни. ЦИК сделала очень удобную организацию избирательного процесса. В течение недели граждане могут прийти и проголосовать в комфортном для себя режиме».

В рамках рабочей поездки в регион Николай Журавлев также провёл приём граждан. Костромичи обратились к сенатору с волнующими вопросами по решению социально — экономических и медицинских проблем. С особым вниманием парламентарий отнёсся к просьбе труженицы тыла Великой Отечественной войны Милитины Сидоровой приобрести специализированное медицинское оборудование.

Насущные вопросы высшего образования в регионе Николай Журавлев обсуждал в ходе встречи с ректором Костромского государственного университета. Вице-спикера СФ интересовал вопрос готовности костромских вузов к проведению приемной кампании в сложившейся на сегодняшний день непростой ситуации. В ходе рабочей встречи с губернатором Сергеем Ситниковым, СитниковСергей КонстантиновичГубернатор Костромской области Николай Журавлев дал высокую оценку эффективной и слаженной работе администрации во главе с губернатором по организации мер профилактики и борьбы с распространением коронавирусной инфекции и выразил благодарность костромским медикам за их самоотверженный труд.

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