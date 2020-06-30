Н. Журавлев принял участие в церемонии запуска движения по пятому участку ЦКАД

Source: Russia – Council of the Federation

Это событие имеет важное значение для развития транспортной дорожной инфраструктуры, укрепления межрегионального и межмуниципального сообщения, отметил сенатор.

Заместитель Председателя Совета Федерации Николай Журавлев ЖуравлевНиколай Андреевичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Костромской области принял участие в церемонии запуска движения по пятому участку ЦКАД.

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В мероприятии участвовали заместитель Председателя Правительства РФ Марат Хуснуллин, помощник Президента РФ Игорь Левитин, Министр транспорта РФ Евгений Дитрих, губернатор Московской области Андрей Воробьев. ВоробьевАндрей ЮрьевичГубернатор Московской области

Протяженность нового участка дороги – 76 километров от Киевского до Новорижского шоссе. Участники церемонии отметили, что, несмотря на сложные экономические условия, введенный режим ограничений в связи с распространением коронавирусной инфекции, благодаря поддержке Президента РФ Владимира Путина удалось сделать еще один шаг к достижению амбициозной цели – завершению запуска всей Центральной кольцевой автомобильной дороги.

Николай Журавлев принял участие в церемонии запуска движения по пятому участку ЦКАД

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Николай Журавлев принял участие в церемонии запуска движения по пятому участку ЦКАД

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Николай Журавлев

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Игорь Левитин

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Николай Журавлев принял участие в церемонии запуска движения по пятому участку ЦКАД

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«Сегодняшнее событие имеет важное значение для развития транспортной дорожной инфраструктуры, укрепления межрегионального и межмуниципального сообщения, улучшения качества транспортного обслуживания граждан и во многом будет способствовать укреплению региональных экономик. Совет Федерации в своей работе также уделяет большое внимание этим вопросам и активно взаимодействует с федеральными органами власти по выработке необходимых мер, направленных на развитие дорожной отрасли. Впереди еще большая работа, пройдена половина пути, и сегодня важно, не сбавляя темпов строительства, идти к достижению намеченного плана», — отметил Николай Журавлев.

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