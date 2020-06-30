Органами прокуратуры проведена проверка исполнения законодательства при обеспечении граждан, страдающих сердечно-сосудистыми заболеваниями, необходимыми лекарствами

Source: Russia – Prosecutor Generals Office

В органах прокуратуры на постоянном контроле находятся вопросы надлежащей реализации мероприятий государственной программы Российской Федерации «Развитие здравоохранения».

Так, Генеральной прокуратурой Российской Федерации организована проверка исполнения региональными органами власти законодательства при обеспечении граждан, перенесших острые сердечно-сосудистые заболевания, лекарственными средствами за счет субсидий, предоставленных субъектам Российской Федерации.

Установлено, что при реализации государственной программы Российской Федерации «Развитие здравоохранения», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 26.12.2017 № 1640, Минздравом России и исполнительными органами субъектов Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетных трансфертов, организовано перечисление более 10,1 млрд рублей. Однако не во всех регионах организовано своевременное предоставление пациентам препаратов.

Причинами изложенного являются низкое кассовое освоение бюджетных средств, несвоевременное размещение заказов и исполнение контрактов, ненадлежащее формирование сводных заявок на лекарственные препараты для бесплатного амбулаторного отпуска гражданам.

Затягивание времени формирования документации на закупки и размещения заказов на поставку лекарств в Архангельской области повлекло освоение лишь 3,5 млн рублей из предусмотренных 84,9 млн рублей и невозможность ими обеспечить более 4,5 тыс. граждан. В связи с этим прокуратурой области первому заместителю губернатора – председателю правительства области внесено представление.

Прокурором Владимирской области поставлен вопрос об ответственности должностных лиц департамента здравоохранения, которые не приняли мер по обеспечению необходимыми лекарственными препаратами 6987 пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями.

В связи с несвоевременным проведением закупочных процедур на приобретение лекарств для граждан указанной категории Министерством здравоохранения Республики Мордовия на момент проверки было заключено всего 5 контрактов на сумму 214 тыс. рублей из 64 млн рублей, выделенных из федерального бюджета. Прокуратурой республики от регионального минздрава потребовано незамедлительно устранить нарушения.

Основанием для прокурорского реагирования явились волокита органа здравоохранения Республики Карелия при реализации полномочий по лекарственному обеспечению населения, ненадлежащее доведение до медицинских организаций информации о возможности выписки рецептов.

Кроме того, в результате вмешательства прокуроров в 32 субъектах Российской Федерации региональными органами власти приняты меры к устранению нарушений и должному выполнению мероприятий государственной программы Российской Федерации «Развитие здравоохранения», объявлены закупки на поставку необходимых лекарственных средств в фармацевтические учреждения, организована работа по лекарственному обеспечению граждан, в том числе по персонифицированному учету граждан, перенесших острые сердечно-сосудистые заболевания.

Вопросы надлежащего исполнения обязанностей по льготному предоставлению лекарственных средств, а также устранение выявленных нарушений находятся на контроле органов прокуратуры.

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