Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#Главное30.06.2020 20:00

Первое в истории голосование на орбите: космонавт проголосовал онлайн

Российский космонавт-испытатель, бортинженер 63-й длительной экспедиции на Международную космическую станцию Анатолий Иванишин стал первым в мире человеком, проголосовавшим с околоземной орбиты онлайн. Находясь на борту МКС, он принял участие в электронном голосовании по поправкам в Конституцию РФ. Космонавт Роскосмоса имеет постоянную регистрацию в г. Москве, поэтому он имеет возможность проголосовать дистанционно на специальном Интернет-портале 2020og.ru.

В свою очередь космонавт Роскосмоса Иван Вагнер проголосует 1 июля 2020 года через доверенное лицо, которое будет находиться в Центр управления полетами ЦНИИмаш (входит в Госкорпорацию «Роскосмос»), где по закрытому каналу связи выразит свое решение, а доверенное лицо отразит его в бюллетене.

Общероссийское голосование по внесению изменений в Конституцию проходит с 25 июня по 1 июля 2020 года. Итоги голосования будут подводить 1 июля. С 25 по 30 июня включительно в Москве и Нижнем Новгороде доступно электронное онлайн-голосование. По состоянию на утро 30 июня явка на онлайн-голосование составила свыше 90%.

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