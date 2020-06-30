Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#Главное#Ангара#Восточный30.06.2020 16:46

Роскосмос работает над модификациями «Ангары»

Госкорпорация «Роскосмос» продолжает работу над созданием модификаций ракет-носителей (РН) «Ангара» для нового российского космодрома Восточный.

Сегодня, 30 июня 2020 года, были внесены изменения в государственный контракт на опытно-конструкторскую работу «Амур» с включением в него работ по модернизации и дальнейшему развитию семейства (разработка модернизированной версии ракет «Ангара-А5» — «Ангара-А5М»), а также по разработке эскизного проекта ракеты-носителя повышенной грузоподъёмности — «Ангара-А5В» (с кислородно-водородной третьей ступенью). При этом будет рассмотрен вариант создания РН «Ангара-А5ВМ» с многоразовыми возвращаемыми ступенями.

К моменту начала в 2024 году лётных испытаний ракеты-носителя «Ангара-А5М» будет реализован ряд конструкторских улучшений, среди которых снижение массы конструкции РН, модернизация ракетных двигателей, системы управления, применение современных технологий изготовления и испытаний.

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