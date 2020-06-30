С. Митин: Поддержка «Росагролизинга» позволит качественно и в срок выполнить полевые работы

Source: Russia – Council of the Federation

Благодаря такой поддержке российские аграрии получат дополнительно более 1,5 тыс. сельхозмашин по договорам лизинга на льготных условиях, считает сенатор.

Докапитализация АО «Росагролизинг» позволит ежегодно увеличивать поставки специализированной техники и оборудования российским сельхозтоваропроизводителям, что в свою очередь обеспечит бесперебойное выполнение полевых работ в текущем году, заявил первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Сергей Митин. МитинСергей Герасимовичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Новгородской области «По нашим оценкам, благодаря такой поддержке российские аграрии получат дополнительно более 1,5 тыс. сельхозмашин по договорам лизинга на льготных условиях», – подчеркнул парламентарий.

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По словам сенатора, профильный Комитет СФ уделяет этой теме серьезное внимание. Законодатель подчеркнул, что в начале этого года соответствующее предложение обсуждалось в Совете Федерации в ходе заседания по вопросам развития отечественного тракторостроения, и было поддержано.

Сенатор напомнил, что Президент РФ в мае 2020 г. провел в режиме видеоконференции совещание о ситуации в сельском хозяйстве и пищевой промышленности, где было высказано предложение о поддержке Росагролизинга в рамках докапитализации компании. Было отмечено, что это позволит увеличить поставку техники в хозяйства агропромышленного комплекса.

Глава государства поддержал предложение и дал поручение Правительству РФ обеспечить выделение из федерального бюджета бюджетных ассигнований в 2020 г. на увеличение уставного капитала акционерного общества «Росагролизинг» в размере 6 млрд рублей. Недавно соответствующее распоряжение подписал Председатель Правительства РФ.

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