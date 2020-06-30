Т. Кусайко провела в Мурманске прием граждан

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор обсудила вопросы поддержки семей с детьми, темы образования и здравоохранения.

Заместитель председателя Комитета Совета Федерации по социальной политике, представитель в Совете Федерации от законодательного (представительного) органа государственной власти Мурманской области Татьяна Кусайко КусайкоТатьяна Алексеевнапредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Мурманской области провела онлайн-прием граждан.

В ходе мероприятия к парламентарию обратился молодой мурманчанин, в семье которого воспитываются двое несовершеннолетних детей. Заявитель выразил благодарность за оказанную государством помощь по поддержке семей с детьми в период пандемии коронавируса.

Дети – это приоритет государственной политики

«Дети – это приоритет государственной политики. Сегодня многие россияне ощутили, какую важную и своевременную поддержку оказало государство семьям в трудный период. В своем недавнем обращении Президент России Владимир Путин говорил о том, что такие выплаты семьям с детьми будут продолжены до августа», — сказала Татьяна Кусайко.

Еще одна заявительница обратилась к сенатору с законодательной инициативой.

Она предложила учредить региональную премию губернатора на звание лучшего педагога в Мурманской области. По мнению заявительницы, проведение подобного конкурса на региональном уровне, позволит поддержать такие категории педагогических работников в Мурманской области, как педагог-психолог, учитель-логопед, педагог дополнительного образования.

Татьяна Кусайко провела онлайн-прием граждан

«Действительно, очень важно определить лучших профессионалов не только среди педагогов школ, но и тех, кто работает в дошкольных учреждениях, поощрить и простимулировать их в продвижении своих идей в профессиональной деятельности, в воспитании подрастающего поколения», — отметила парламентарий.

Ряд обращений граждан касались вопросов оказания медицинской помощи.

По данным обращениям сенатор дала исчерпывающую консультацию заявителям, разъяснив порядок действий по подготовке необходимых документов для прохождения медицинского обследования и дальнейшего лечения.

«В ходе приема прозвучали и вопросы, касающиеся деятельности медицинских учреждений и сферы здравоохранения. Одно из них касалось возможности организации травматологического пункта на территории Мурманского областного клинического многопрофильного центра, что, по мнению жительницы Мурманска, позволит улучшить маршрутизацию пациентов», — рассказала Татьяна Кусайко.

Она добавила, что предложение заявительницы будет дополнительно изучено и взято в дальнейшую работу.

«Такие приемы очень важны, так как позволяют выявить проблемы не только регионального, но и федерального уровня», — подчеркнула сенатор.

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