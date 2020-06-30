Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор приняла участие в заседании правительства Мурманской области.

Заместитель председателя Комитета Совета Федерации по социальной политике, представитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Мурманской области Татьяна Кусайко КусайкоТатьяна Алексеевнапредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Мурманской области приняла участие в заседании правительства Мурманской области.

В ходе заседания, которое прошло в режиме видеоконференции, министр цифрового развития Иван Пархоменко доложил о цифровизации экономических и социальных сфер в рамках реализации проекта «Умный регион» и плана мероприятий по приоритетным направлениям развития Мурманской области «На Севере — жить. 2030».

Заместитель губернатора Мурманской области Елена Дягилева рассказала о распределении дотаций бюджетам муниципальных образований Заполярья на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов.

Татьяна Кусайко

Также на обсуждение была представлена программа социально-экономического развития города Полярные Зори. «Мурманская область уже в этом году станет «Умным регионом». До конца 2020 года начнется внедрение сразу нескольких проектов», — сообщила парламентарий. Она рассказала, что представленная на заседании система контроля за коммунальной техникой позволит не только отслеживать улицы, где не прошли тракторы, но и выявить случаи, когда техника работает «вхолостую». Решать проблему заваленных снегом дворов можно будет, не дожидаясь жалоб от жителей.

Татьяна Кусайко особо отметила внедрение системы видеонаблюдения с функцией распознавания лиц. «Уже в этом году такая система будет установлена на 360 крупных перекрёстках. Она поможет предотвратить преступления, предупредив об оставленных подозрительных предметах, неадекватно ведущих себя людях. Это очень важно для безопасности и спокойствия северян», — подчеркнула законодатель. «Цифровые технологии позволят сделать управление городским хозяйством и жизнь граждан лучше, эффективней и безопасней», — заключила сенатор.

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