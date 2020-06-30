Source: Russia Federal Space

#РКС#Главное30.06.2020 11:09

Уникальный способ изготовления силовых плат с герметичными отверстиями

Специалисты холдинга «Российские космические системы» (РКС, входит в Госкорпорацию «Роскосмос») разработали и запатентовали уникальный способ изготовления силовых плат с герметичными отверстиями. Новая технология позволит заметно повысить КПД отечественных источников питания, применяемых при сборке космических аппаратов.

С помощью разработанной в РКС технологии сквозные силовые отверстия в СВЧ- и силовых платах формируются за счет повышенной проводимости и температуры плавления материалов, что увеличивает теплоотвод от радиоэлементов и токоведущих дорожек, позволяя повысить КПД источников питания.

Руководитель сектора микромеханических систем РКС Игорь Смирнов: «Новый способ изготовления постепенно заменит DBC-технологию, применяемую при формировании силовых плат. С его внедрением мы добились большей герметичности и низкого сопротивления металлизированных отверстий с электропроводностью, близкой к проводимости отожженной меди».

Ведущий инженер-исследователь сектора по разработке конструкции микромеханических систем РКС Александр Тевяшов: «Герметичные отверстия формируются вместе с проводниками толщиной металлизации до 100 микрон, а по плате могут проходить токи до 20 ампер. Использование нашей технологии позволило увеличить теплоотвод и повысить КПД источников питания на пять процентов».

Внедрение в производство не потребовало закупки нового оборудования — все процессы реализованы на имеющихся мощностях. Новая технология уже используется при создании источников питания, твердотельных реле и усилителей мощности, которые будут устанавливаться в унифицированные модули космических систем. Разработка удостоена двух золотых медалей Международного салона изобретений «Архимед» и серебряной медали в международном конкурсе iCAN 2019 в Канаде.

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