Source: Russia Federal Space

#ЦПК30.06.2020 12:17

49 лет со дня гибели экипажа корабля «Союз-11»

30 июня 1971 года при разгерметизации спускаемого аппарата корабля «Союз-11» во время возвращения на Землю погибли советские космонавты Георгий Добровольский, Владислав Волков и Виктор Пацаев. Стыковка корабля с первой в мире орбитальной станцией, переход экипажа «Союз-11» на ее борт, расконсервация «Салюта-1», выполненные задачи космонавтами на орбите сделали работу экспедиции плодотворной, добавив несколько успехов в «копилку» исследований космического пространства Советским Союзом.

Экипаж Георгия Добровольского готовился к космическому полету в качестве дублирующего. За несколько суток дублеры заменили космонавтов основного экипажа, тем самым спасли жизни Алексея Леонова, Валерия Кубасова, Петра Колодина. Старт корабля «Союз-11» с космонавтами был осуществлен 6 июня 1971 года. Экипаж справился со всеми проблемами, возникшими на борту станции, достиг высоких результатов и выполнил большое количество работ и исследований в космосе. Но при возвращении на Землю космонавты погибли.

Причиной страшной катастрофы стал открывшийся на высоте около 150 километров от Земли вентиляционный клапан в спускаемом аппарате, предназначенный для поддержания системы жизнеобеспечения на борту. Его штатное открытие для выравнивания давления внутри аппарата должно было произойти в автоматическом режиме на высоте 4 километра от Земли. Перед тем как космонавты потеряли сознание, они предприняли все усилия, установили проблему и боролись до конца, но времени устранить ее не хватило….

Спасти космонавтов могли полетные скафандры, но они находились без них. После трагедии программа космических полетов была остановлена на более чем два года, а корабль «Союз» доработан. После разных модификаций «Союз» до сих пор является надежным космическим кораблем и безопасно доставляет российских космонавтов и иностранных астронавтов для проведения работ в космосе.

Гибель космонавтов Георгия Добровольского, Владислава Волкова и Виктора Пацаева является самой страшной трагедией за все время советско-российской космонавтики. Погибшие члены экипажа посмертно награждены званиями Героя Советского Союза. Ежегодно летчики-космонавты и новые поколения космонавтов, работники всей космической отрасли и люди, непричастные к космонавтике, вспоминают эту трагическую дату для нашей страны, свято помнят мужественных и отважных советских героев, которым близки понятия самопожертвование и верность своему делу. Они ценой своей жизни постигали космос.

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