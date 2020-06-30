Source: Russia Federal Space

#ИСС#ИСС Решетнева30.06.2020 07:33

IV Космический арт-фестиваль завершён

Организованный российской компанией «Информационные спутниковые системы» имени академика М.Ф. Решетнёва» (входит в состав Госкорпорации «Роскосмос») арт-фестиваль прошёл дистанционно.

Ввиду сложной эпидемиологической обстановки в России и зарубежных странах Космический арт-фестиваль впервые был проведён в дистанционном формате. О его проектах и участниках рассказывали корпоративные СМИ компании ИСС: газета «Сибирский спутник» и радио предприятия. Трансляция видеоверсий концертов проходила на железногорском телеканале «Развитие».

Фестиваль объединил мероприятия различных жанров и направлений. Среди них концерт всемирно известного скрипача Вадима Репина, фестиваль хоров «Победа космического масштаба», смотр авторской песни «Космический аккорд», концерт тувинской группы Khoomei beat, этно-спектакль «Красноярье — сокровищница веков» и другие. Завершился он концертом Красноярского академического симфонического оркестра под руководством Владимира Ланде, исполнившего 9 симфонию «Из Нового света» А. Дворжака.

Видеоверсии ключевых проектов IV Космического арт-фестиваля размещены в сети Интернет на его YouTube-канале.

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