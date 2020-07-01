Встреча глав России, Ирана и Турции по сирийскому урегулированию

Source: President of Russia – Kremlin

По итогам встречи главы России, Ирана и Турции приняли совместное заявление.

Смотрите также

Первый саммит президентов России, Турции и Ирана по Сирии состоялся в ноябре 2017 года в Сочи. Переговоры по сирийскому урегулированию с участием лидеров России, Турции и Ирана прошли также в Анкаре (апрель 2018 года), Тегеране (сентябрь 2018 года), Сочи (февраль 2019 года) и Анкаре (сентябрь 2019 года).

* * *

В.Путин: Уважаемые коллеги! Господа президенты! Уважаемый господин Рухани! Господин Эрдоган! Я тоже рад всех вас видеть сегодня и иметь возможность переговорить с вами по одному из очень болезненных вопросов сегодняшней международной повестки дня.

Но, прежде чем мы начнем работать, хочу выразить президенту Ирана соболезнования в связи с трагическим случаем, который произошел в Тегеране. Мы знаем, что произошел взрыв в одной из поликлиник столицы Ирана. Есть погибшие, раненые. Примите, пожалуйста, мои искренние соболезнования.

Уважаемые друзья! В предыдущий раз мы как главы государств – гарантов Астанинского процесса в содействии сирийскому урегулированию собирались в сентябре 2019 года в Анкаре. Планировали встретиться в Тегеране в марте текущего года, но по понятным причинам нам этого сделать не удалось. Я признателен иранским коллегам за инициативу организовать наш саммит в формате видеоконференции.

Согласен с господином Рухани в его оценках эффективности и востребованности совместной работы на сирийском направлении. Сообща нам действительно многое удалось сделать. В Сирии заметно снижен уровень насилия, постепенно восстанавливается мирная жизнь, а главное – созданы предпосылки для устойчивого политико-дипломатического урегулирования на базе резолюции 2254 Совета Безопасности Организации Объединенных Наций. Как известно, в этом документе заложен фундаментальный принцип – приверженность суверенитету, независимости, единству и территориальной целостности Сирии.

Одна из главных целей сегодняшней видеоконференции – вместе проанализировать текущее положение дел в этой стране. Условиться о том, что можно было бы дополнительно сделать для обеспечения долгосрочной нормализации в Сирийской Арабской Республике.

Речь, в первую очередь, о продолжении борьбы с международным терроризмом. И надо подумать, какие еще меры необходимы для нейтрализации еще действующих террористических группировок.

Наиболее напряженная обстановка сохраняется на неподконтрольных Правительству Сирии территориях: в Идлибской зоне деэскалации и на северо-востоке страны, в Заевфратье, где значительно активизировалась деятельность боевиков ИГИЛ.

По Идлибу. По Идлибу мы продолжаем плотную работу с турецкими друзьями в целях реализации достигнутых договоренностей Сочинского меморандума от 17 сентября 2018 года и дополнительного протокола к нему от 5 марта текущего года. Конечно, не все еще задачи решены, не все сделано, но предпринимаемые усилия приносят все-таки результат. Например, с введением режима прекращения огня обстановка в зоне деэскалации существенно стабилизировалась.

Что касается перспектив политического процесса, то следует активно продвигать инклюзивный межсирийский диалог в рамках Конституционного комитета в Женеве. Предлагается поддержать этот процесс, помочь участникам встретиться и начать прямой диалог, приступить к разработке параметров будущего государственного устройства Сирии. Об этом было условлено на Конгрессе сирийского национального диалога в Сочи в январе 2018 года, который, кстати говоря, состоялся благодаря слаженным усилиям стран – гарантов Астанинского процесса. Наша тройка могла бы многое сделать в целях постконфликтного обустройства Сирии, восстановления экономики и социальной сферы, возвращения беженцев и внутренне перемещенных лиц. В условиях распространения коронавирусной инфекции координация наших усилий на гуманитарном треке урегулирования приобретает еще большую актуальность.

Конфликт в Сирии, противостояние с террористами продолжается уже много лет, и естественно, сказывается на экономическом положении страны. Свое негативное влияние оказывают и санкции, введенные в отношении Сирии в обход Совета Безопасности ООН, то есть нелегальные по сути дела и незаконные санкции. По данным Всемирной продовольственной программы, свыше 9 миллионов сирийцев, то есть половина населения, нуждаются в продовольственной помощи. Несмотря на это и на призыв Генсекретаря ООН к смягчению санкционного режима в условиях пандемии, и в Вашингтоне, и в Брюсселе принято решение продлить рестрикции против Дамаска. Кроме того, еще введены новые санкции, целью которых, безусловно, является стремление к экономического удушению Сирийской Арабской Республики, поэтому столь важно сейчас продумать, как мы могли бы по соответствующим каналам наладить оказание гуманитарной помощи и поддержать сирийский народ.

Уважаемые коллеги! К нашей встрече подготовлен проект совместного заявления, который отражает согласованные подходы трех стран в отношении дальнейших шагов на сирийского направлении. В частности, ставится задача по взаимодействию в целях окончательной ликвидации террористических группировок, продвижения политического процесса, ведомого самими сирийцами при координирующей роли ООН. Российская сторона поддерживает этот документ, который демонстрирует решимость России, Ирана и Турции как гарантов Астанинского процесса вести последовательную совместную работу ради установления по-настоящему прочного мира и стабильности в Сирии. И я подтверждаю свою готовность приехать в Тегеран, как только сложатся необходимые условия для этого и благодарю Президента Рухани за приглашение.

Спасибо большое.

Стенограмма начала встречи будет опубликована.

MIL OSI