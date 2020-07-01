В Томске благодаря прокуратуре женщина-инвалид, оставшаяся без родительского попечения в малолетнем возрасте, получила ключи от благоустроенной квартиры

Source: Russia – Prosecutor Generals Office

Прокуратура Октябрьского района г. Томска провела проверку по обращению 38-летней местной жительницы о нарушении ее жилищных прав.

Установлено, что оставшаяся без родительского попечения заявительница с младенческого возраста находилась на полном государственном обеспечении в стационарных учреждениях, кроме того, ей с детства была установлена инвалидность. При этом вопреки закону по достижении 18-летнего возраста она не была обеспечена жилым помещением.

По результатам проверки прокурор района предъявил в суд исковое заявление с требованием обязать администрацию г. Томска предоставить заявительнице жилое помещение.

Решением суда требования прокурора удовлетворены. В настоящее время женщине предоставлена благоустроенная квартира в областном центре.

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