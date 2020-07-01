Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#Главное#МКС#Дмитрий Рогозин01.07.2020 13:30

Д.Рогозин и Э.Памфилова из ЦИК провели сеанс связи с МКС

Сегодня, 1 июля 2020 года, генеральный директор Госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин и Председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Российской Федерации Элла Памфилова провели сеанс прямой связи с Международной космической станцией (МКС). На связь с ЦИК вышли российские члены экипажа длительной экспедиции МКС-63, космонавты Роскосмоса Анатолий Иванишин и Иван Вагнер.

Впервые подобный сеанс между Землей и российским сегментом Международной космической станции прошел с использованием только российской линии связи. Анатолий Иванишин и Иван Вагнер рассказали, как прошло голосование на борту МКС, а также поделились мнением о важности поправок к Конституции России.

Накануне космонавт Роскосмоса Анатолий Иванишин стал первым человеком, который принял участие в онлайн-голосовании с околоземной орбиты, поскольку у него имеется прописка в Москве. Иван Вагнер проголосовал по поправкам к Конституции РФ 1 июля через доверенное лицо — командира отряда космонавтов Роскосмоса Олега Кононенко, который находился в это время в Центре управления полетами ЦНИИмаш (входит в Госкорпорацию «Роскосмос»). Кононенко зачитал Вагнеру информацию из избирательного бюллетеня и отметил по его просьбе необходимый пункт, после чего бюллетень опустили в переносную урну, которую для этого привезли в ЦУП.

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