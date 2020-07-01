Евгений Грабчак: «Минэнерго России провело работу по обеспечению бесперебойного электроснабжения помещений для голосования и избирательных комиссий»

Source: Russia Ministry of Energy

Москва, 1 июля. – Заместитель Министра энергетики Российской Федерации Евгений Грабчак в Информационном центре ЦИК России рассказал об обеспечении надежного электроснабжения в ходе общероссийского голосования по вопросу внесения поправок в Конституцию Российской Федерации.

Для подготовки к проведению общероссийского голосования Минэнерго был заблаговременно спланирован и осуществлен комплекс мероприятий по обеспечению бесперебойного электроснабжения помещений для голосования и избирательных комиссий, а также надежного функционирования объектов топливно-энергетического комплекса России. К контролю бесперебойного электроснабжения избирательных участков и комиссий на региональном уровне привлечены штабы по обеспечению безопасности электроснабжения соответствующих субъектов Российской Федерации.

«Для обеспечения бесперебойного электроснабжения помещений для голосования и избирательных комиссий задействовано более 100 головных основных организаций топливно-энергетического комплекса России. Обеспечена готовность более 15 тысяч аварийных бригад в составе более 45 тысяч человек, около 14 тысяч единиц специальной техники и более 5 тысяч дизель-генераторных установок», – сообщил Евгений Грабчак.

Заместитель Министра рассказал, что для оперативного реагирования на возникающие ситуации, связанные с риском нарушения электроснабжения избирательных участков, в организациях ТЭК открыты дополнительные «горячие линии» для осуществления максимально эффективного взаимодействия.

Для мониторинга ситуации в целом по стране Оперативный штаб Минэнерго России функционирует в особом режиме и на основе получаемой информации оперативно принимает управленческие решения, направленные на недопущение обесточений задействованных в проведении голосования объектов.

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