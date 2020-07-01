Source: Russia Federal Space

#ЦПК#Главное#Пилотируемая космонавтика01.07.2020 10:15

Летные тренировки космонавтов на самолетах Л-39

«К взлету готов!», — докладывает космонавт. Перед этим — постановка задач и предварительная подготовка на Земле. Летные тренировки на учебно-тренировочных самолетах Л-39 в графике российских космонавтов проходят регулярно. Для космонавтов с летным образованием необходимо отлетать не менее 10 часов в год, а наиболее подготовленные выполняют полеты самостоятельно.

Для успешного прохождения курса летной подготовки космонавтам-инженерам, не имеющим летного образования, запланирован больший налет — не менее 20 часов, и все их полеты проходят под контролем инструктора. В программу летной подготовки входят теоретические занятия по изучению основ аэродинамики, конструкции и систем самолета, двигателя, принципов управления летательным аппаратом.

Летная подготовка формирует у космонавтов профессионально-значимые качества, такие как: устойчивость к перегрузкам, работа с бортовой документацией на борту и оборудованием в кабине самолета, умение правильно распределять внимание, вести репортаж и в то же время выполнять фигуры пилотажа, а также вести ориентировку на местности.

Значимость полетов в подготовке космонавтов объяснил заслуженный военный летчик России, командир объединенного авиационного отряда Центра подготовки космонавтов Андрей Волошин: «Работа в небе развивает координацию движений. Даже при выполнении простого виража задействованы руки, ноги, глаза, голова. Плюс к этому нужно вести репортаж: инструктор в полете дает космонавту задачу — это может быть вопрос о компоновке космического корабля, работе одной из систем „Союза“ или даже такое задание — прочесть стихотворение А.С. Пушкина».

По словам командира авиационного отряда, такие тренировки увеличивают объем внимания человека и развивают способность выдерживать режим многофункциональной и разной работы — управление самолетом и ведение в это же время репортажа. В настоящее время полеты на Л-39 для поддержания профессиональных навыков выполняют опытный космонавт Роскосмоса Александр Мисуркин и вместе с ним — готовящаяся к полету в космос — Анна Кикина. Она начинала обучение летному делу, будучи кандидатом в космонавты.

«Это было в новинку — незнакомо, поэтому пришлось приложить определенные усилия для того, чтобы разобраться, понять, отработать. Сначала были сданы зачеты, получены допуски, изучена теория, позже под наблюдением наших опытных инструкторов ЦПК приступила к практике, — отметила Анна Кикина. — Это очень хорошая тренировка, поддерживает в тонусе и помогает развить у космонавта способность быстро ориентироваться в пространстве, отработать навыки управления летательным аппаратом в реальном режиме времени с правильным распределением внимания. Нужно считывать правильно информацию и реагировать на изменяющиеся параметры. При этом, когда ведешь своевременный радиообмен, тренируется пространственное воображение воздушной обстановки, в которой ты находишься».

По оценке инструкторов, космонавты Роскосмоса Александр Мисуркин и Анна Кикина полностью выполнили полетные задания. Погодные условия в зонах соответствовали, и это позволило выполнить все три полета за полетную смену.

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