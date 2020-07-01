Прокуратура в Республике Крым приняла меры по обеспечению жительницы г. Ялты благоустроенным жильем

Source: Russia – Prosecutor Generals Office

Прокуратура г. Ялты Республики Крым по обращению местной жительницы провела проверку соблюдения органом местного самоуправления требований жилищного законодательства.

Установлено, что в результате произошедшего в ноябре 2016 года пожара многоквартирный дом в г. Ялте был поврежден.

На основании решения межведомственной комиссии квартира, которая принадлежала заявительнице, признана непригодной для проживания.

В связи с этим женщина была включена в список граждан, нуждающихся в предоставлении жилого помещения. Несмотря на это, жилье ей не было предоставлено.

С целью защиты прав жительницы города прокурор обратился в суд с иском.

Суд удовлетворил требования прокурора, признав бездействие администрации г. Ялтs незаконным и возложив на орган местного самоуправления обязанность предоставить заявительнице жилое помещение.

Прокуратура контролирует исполнение решения суда.

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