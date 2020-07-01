Прокуратура Московской области проводит проверку в связи с ДТП в г.о. Чехов с участием рейсового автобуса

Source: Russia – Prosecutor Generals Office

Прокуратура Московской области организовала проверку в связи с дорожно-транспортным происшествием в городском округе Чехов.

По имеющимся данным ДТП с участием рейсового автобуса и легкового автомобиля такси произошло сегодня утром на автодороге Чехов-Кресты. Есть пострадавшие, в том числе несовершеннолетние.

Проведение проверки поручено Чеховской городской прокуратуре Московской области.

Надзор за процессуальной проверкой органа внутренних дел обеспечивается.

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