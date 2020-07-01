Source: Russia Federal Space
#Роскосмос#Главное01.07.2020 08:45
«Тренировки с космонавтом» — символ здоровья и выносливости
Первый международный марафон «Тренировки с космонавтом 3.0» завершился победой Анастасии Тарасовой из Москвы. В ноябре 2020 года победительницу ждет комбат-тур на вулкан Орисаба (Мексика) с космонавтом Роскосмоса Сергеем Рязанским. Победителем в детской возрастной группе стала четырехлетняя Алиса Урманова — «кнопка-космонавт» — из г. Руза.
На протяжении девяти недель участники из 50 стран и более 100 городов мира участвовали в международном марафоне, анонсированном в апреле летчиком-космонавтом, Героем России Сергеем Рязанским. Главным организационным партнером выступила Госкорпорация «Роскосмос». Пока мир переживал самоизоляцию в условиях пандемии, международный марафон стал лекарством для укрепления иммунитета через спорт, здоровые привычки, общение, ежедневные зарядки и интеллектуальное развитие для 5 000 взрослых и детей. В марафоне участвовали не только взрослые от 18 до 70 лет, но и дети от 4 лет в отдельной детской категории.
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Победителями среди юных участников стали:
1 место: Алиса Урманова, г. Руза
2 место: Братья Артемий Бреждин и Дмитрий Бреждин, г. Краснодар.
3 место: Егор Бунтуш, г. Владивосток.
Победители во взрослой категории:
1 место: аэрокосмический инженер и футболистка из Москвы Анастасия Тарасова.
2 место: Владимир Баранов из г. Краснодар
3 место: разделили Сергей Щербаков из Киева и Максим Боков из Москвы.
Международный марафон завершился зарядкой на ВДНХ, которую возглавил главный тренер марафона Сергей Блюхер вместе с другими тренерами-коллегами по фитнесу. Официальные итоги марафона были торжественно объявлены 28 июня 2020 года на онлайн-церемонии, где встретились все участники и организаторы события. Под музыку, танцы, поздравления, позитивные эмоции и приятные слова сразу на двух языках каждый смог окунуться в атмосферу дружбы, поддержки, радости и победы.