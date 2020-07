Valsts prezidents novērtē Latvijas studentu pasaules līmeņa izcilību

1. jūlijā Valsts prezidents Egils Levits Rīgas pilī tikās ar Latvijas Universitātes (LU) Juridiskās fakultātes studentu komandu, kas 68 komandu konkurencē no 33 Eiropas valstīm uzvarējusi Eiropas Padomes un Eiropas tiesību zinātņu studentu apvienības organizētajā Eiropas Cilvēktiesību tiesas procesa izspēlē. “Tas ir milzīgs panākums un stabils solis augšup pa karjeras kāpnēm,” sveicot komandu, teica Valsts prezidents. Arī LU Juridiskās fakultātes dekāne Asoc. prof. Dr. iur. Anita Rodiņa atzina, ka fakultāte ļoti lepojas ar rezultātu, un tas ir apliecinājums, ka topošajiem juristiem ir jāpiedalās šādās izspēlēs, lai ne tikai pilnveidotu sevi, bet arī attīstītu fakultātes sniegumu un nestu Latvijas vārdu pasaulē. LU Juridiskās fakultātes komanda konkursa finālā mērojās spēkiem ar Oksfordas universitātes komandu, kas ir iepriekšējo gadu laureāts, taču galu galā uzvaras godu atveda uz Latviju. Balvā topošās juristes ieguvušas iespēju vienu mēnesi darboties kā praktikantes Eiropas Cilvēktiesību tiesā, kur par tiesnesi no 1995. līdz 2004. gadam strādāja arī Valsts prezidents Egils Levits. Tikšanās laikā Valsts prezidents ar studentēm pārrunāja augstākās izglītības reformas nepieciešamību, raugoties no studējošo perspektīvas. Kā galveno iemeslu vajadzībai pēc reformas studentes minēja augsto studentu skaitu, kuri izvēlas studēt ārzemēs, nevis Latvijā. “Mūsu gaišie prāti ir nepieciešami Latvijai,” bija pārliecinātas studentes. Tāpat tika diskutēts par studentu pilsonisko aktivitāti – iemesliem, kādēļ tā ir tik zema, un iespējamiem risinājumiem, kā veicināt jauniešu vēlmi iesaistīties demokrātijas procesos.

