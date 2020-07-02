Александр Гладков принял участие в онлайн-конференции «Анализ эффективности налоговой системы в ТЭК: новые экономические реалии, качество и количество запасов УВС»

Source: Russia Ministry of Energy

Москва, 2 июля. – Директор Департамента добычи и транспортировки нефти и газа Министерства энергетики Российской Федерации Александр Гладков приняли участие в онлайн-конференции «Анализ эффективности налоговой системы в ТЭК: новые экономические реалии, качество и количество запасов УВС», проведенного оргкомитетом «Национального нефтегазового форума» совместно с выставкой «НЕФТЕГАЗ» и АО «Экспоцентр».

Минэнерго России продолжает работу над анализом действующей и новой налоговой законодательной базы, сообщил директор Департамента.

«В рамках поручения Правительства мы проводим инвентаризацию запасов, чтобы в дальнейшем выйти на дифференциацию налоговой системы. Уже на данном этапе нам становится понятно, что необходим пересмотр работы средних и мелких месторождений в текущей налоговой системе, необходима модель, которая позволит учитывать экономику их разработки. Действующий в пилотном режиме налог на добавленный доход (НДД) как раз является такой системой. Минэнерго России очень внимательно следит за экспериментом с НДД, и мы видим, что он удачный: идет добыча на пилотных месторождениях, вкладываются инвестиции, и, по нашему мнению, уже можно говорить о расширении спектра месторождений, подходящих под НДД», – сказал Александр Гладков.

По словам директора Департамента, параллельно в рамках работы над налоговой системой необходимо предусмотреть меры поддержки малых нефтекомпаний, серьезно пострадавших во время пандемии коронавируса.

«Те жесткие условия, в которых работала нефтяная отрасль последние три месяца, показали, что, с одной стороны, действующая налоговая система достаточно стабильна, с другой, – что в таких условиях малые компании не могут вовремя оплатить налоги, которые им начисляются. В этой связи можно было бы предусмотреть специальные механизмы, которые позволили бы переносить эту налоговую нагрузку на более поздние периоды, когда рынок нефти стабилизируется», – добавил он.

20.03.2020

C 26 по 29 апреля 2021 года в Москве в ЦВК «ЭКСПОЦЕНТР» состоятся 20-я юбилейная международная выставка оборудования и технологий для нефтегазового комплекса «Нефтегаз-2021» и Национальный нефтегазовый форум.

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