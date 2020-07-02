А. Епишин: Опыт развития форм дистанционной работы поможет ввести отношения на «удалёнке» в правовое поле

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор в формате видеоконференции принял участие в обсуждении законопроекта о внесении изменений в Трудовой кодекс РФ, которое состоялось в парламенте Тверской области.

Заместитель председателя Комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам, представитель в верхней палате парламента от законодательного (представительного) органа государственной власти Тверской области Андрей Епишин ЕпишинАндрей Николаевичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Тверской области принял участие в обсуждении законопроекта о внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации в части регулирования дистанционной и удаленной работы.

Мероприятие прошло в Законодательном Собрании Тверской области в формате видеоконференции.

Сенатор напомнил, что Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, МатвиенкоВалентина Ивановнапредставитель от исполнительного органа государственной власти города Санкт-Петербурга Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин и группа депутатов и сенаторов 16 июня внесли в Государственную Думу законопроект, предусматривающий изменения в главу 49.1 Трудового кодекса Российской Федерации. В документе с учетом современной ситуации отражен порядок взаимодействия между сотрудником на удаленной работе и работодателем. Одновременно с внесением в нижнюю палату законопроект был предложен на рассмотрение региональным парламентам.

В ходе обсуждения законопроекта тверские депутаты подчеркивали, что документ подготовлен своевременно. Дело в том, что действующая редакция Трудового кодекса не в полной мере отвечает текущей ситуации на рынке труда. Это отчасти обусловлено пандемией и связанным с ней переходом бизнеса к массовой дистанционной занятости работников.

Активное участие в обсуждении приняли депутаты Законодательного Собрания Тверской области, являющиеся руководителями промышленных предприятий. Они предложили, в частности, обратить внимание на проблему аттестации рабочих мест, занятых на «удалёнке», вопросы разрешения трудовых споров между работодателем и занятыми в любых дистанционных формах сотрудниками, а также, в перспективе, на систему дисциплинарных взысканий и поощрений.

Подводя итоги дискуссии, Андрей Епишин отметил, что вносимые изменения не только позволят ввести отношения работодателя и работающих на «удалёнке» сотрудников в правовое поле, но и повысят гибкость в решении вопросов трудового права, позволят одновременно защитить как права работодателя, так и права сотрудника.

Сенатор положительно оценил приобретенный опыт развития форм удаленной и дистанционной работы, регламентация которых, помимо прочего, является поводом для снятия излишних административных барьеров в законодательстве.

Андрей Епишин предложил обобщить все прозвучавшие предложения депутатов и экспертов и представить их в профильный Комитет Совета Федерации для последующей проработки.

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