А. Климов: Граждане России не поддались на попытки внешнего вмешательства в отечественный конституционный процесс

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор сообщил о попытках вмешательства извне во внутренние дела РФ в период подготовки и проведения общероссийского голосования по поправкам в Конституцию РФ.

Председатель Временной комиссии Совета Федерации по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ, заместитель председателя Комитета СФ по международным делам Андрей Климов КлимовАндрей Аркадьевичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Пермского края прокомментировал попытки вмешательства извне в процесс общероссийского голосования по изменениям к Основному Закону страны.

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По словам сенатора, «буквально с момента оглашения президентского послания Федеральному Собранию в странах коллективного Запада развернули массированную кампанию с целью дискредитации как самих изменений в тексте Конституции, так и процедуры общероссийского голосования по ним».

Андрей Климов напомнил, что в рамках сенаторской комиссии была сформирована мониторинговая группа по выявлению признаков внешнего вмешательства в отечественный конституционный процесс за минувшие пять месяцев.

В рамках сенаторской комиссии была сформирована мониторинговая группа по выявлению признаков внешнего вмешательства в отечественный конституционный процесс за минувшие пять месяцев

«Прошедшие события подтвердили данные, поступавшие в мониторинговую группу Комиссии. В частности, стало известно о некой инструкции по фабрикации провокаций в период голосования, распространявшуюся среди так называемых активистов», — сказал сенатор.

Он подчеркнул также, что благодаря высокому уровню сознательности и ответственности большинства граждан России, своевременно принятым профилактическим мерам задуманный за рубежом антироссийский спектакль провалился, свидетельством чему служат озвученные ЦИК предварительные данные по голосованию.

«Последнее, впрочем, не означает, что мы не должны закрывать глаза на деяния тех, кто нарушал российский закон. Поэтому Комиссия планирует 6 июля заслушать отчет мониторинговой группы, дать политическую оценку этим событиям с точки зрения попыток вмешательства извне в суверенный конституционный процесс в РФ, запросить правовую оценку полученных нами данных у правоохранительных органов и внести результаты этой работы в Ежегодный доклад Комиссии, который предполагается сделать в середине июля в рамках одного из очередных заседаний Совета Федерации», — подчеркнул Андрей Климов.

Сенатор не исключил, что в результате обсуждения парламентариями будут выработаны рекомендации по совершенствованию российского законодательства, часть из которых будет касаться вопросов, связанных с укреплением российского суверенитета.

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