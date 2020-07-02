Б. Жамсуев: Реализация нацпроектов в Забайкальском крае идет полным ходом

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор проверил ход строительных работ в Могойтуйском районе Забайкальского края.

Баир Жамсуев проверил ход строительных работ на социальных объектах в сельских поселениях Могойтуйского района Агинского Бурятского округа

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Баир Жамсуев проверил ход строительных работ на социальных объектах в сельских поселениях Могойтуйского района Агинского Бурятского округа

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Баир Жамсуев проверил ход строительных работ на социальных объектах в сельских поселениях Могойтуйского района Агинского Бурятского округа

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Баир Жамсуев проверил ход строительных работ на социальных объектах в сельских поселениях Могойтуйского района Агинского Бурятского округа

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Баир Жамсуев проверил ход строительных работ на социальных объектах в сельских поселениях Могойтуйского района Агинского Бурятского округа

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Баир Жамсуев проверил ход строительных работ на социальных объектах в сельских поселениях Могойтуйского района Агинского Бурятского округа

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Заместитель председателя Комитета Совета Федерации по международным делам, представитель от исполнительного органа государственной власти Забайкальского края Баир Жамсуев ЖамсуевБаир Баясхалановичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Забайкальского края в рамках рабочей поездки в регион проверил ход строительных работ на социальных объектах в сельских поселениях Могойтуйского района Агинского Бурятского округа.

В рамках реализации нацпроекта «Жилье и городская среда» и программы «Формирование комфортной городской среды» по улучшению качества социальной и культурной жизни больших и малых поселений Забайкальского края, в Могойтуйском районе проводятся строительные работы по модернизацию общественных пространств: парков, скверов и реконструкции и благоустройства дворовых территорий. Так в поселке Могойтуй с апреля текущего года рядом с центральной площадью благоустраивается сквер. Здесь уложена тротуарная плитка, обустроены цветники, скамейки, проведено вечернее электроосвещение и установлена световая надпись «Могойтуй».

В рамках нацпроекта «Демография» во дворе школы села Хара-Шибирь ведется строительство открытого плоскостного физкультурно-оздоровительного сооружения

Формирование комфортной среды в районе продолжается в сельском поселении Хара-Шибирь, идет реконструкция и благоустройство территории мемориала памяти землякам-воинам, кроме того в рамках нацпроекта «Демография» во дворе школы села Хара-Шибирь ведется строительство открытого плоскостного физкультурно-оздоровительного сооружения.

Сенатор отдельно отметил работу общественного движения по реконструкции памятников и мемориалов, установленных в честь воинов — забайкальцев, особенно актуального в юбилейный год 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. В рамках проводимых работ по увековечению памяти павших защитников Отечества ежегодно по результатам поисковых данных в военных архивах, в электронных базах данных предоставленных Минобороны России разыскиваются, находятся и добавляются на доски памяти мемориалов имена героев, погибших на полях сражений и в мирное время, включая имена тружеников тыла.

Муниципальные власти округа также поддерживают инициативы жителей сельских поселений, так например, в селах Цаган-Оль и Цаган-Челутай к собраным средствам сельчан, администрация Могойтуйского района выделила дополнительные средства для окончания реконструкции мемориалов.

В сельском поселении Цаган-Челутай Баир Жамсуев посетил строительную площадку воздвигаемого здания сельского культурно-досугового учреждения. В настоящее время ведется работа по внутренней отделке, системе отопления, благоустройству территории. Завершение и ввод в эксплуатацию нового здания планируется к осени 2020 года. Такой же проект реализуется и в сельском поселении Ушарбай.

Также Баир Жамсуев принял участие в опросе по распределению средств на социальные проекты и проголосовал за инициативы проекта «Народный бюджет». По этому проекту региону выделено 300 миллионов рублей на реализацию общественных инициатив.

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