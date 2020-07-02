Source: Russia – Council of the Federation

В рамках рабочей поездки в Кировскую область сенатор встретился с представителем объединения потребителей.

Председатель Комитета СФ по Регламенту и организации парламентской деятельности, представитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Кировской области Вячеслав Тимченко ТимченкоВячеслав Степановичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Кировской области провел рабочую встречу с председателем комитета по вопросам безопасности при предоставлении коммунальной услуги по газоснабжению Общероссийского общественного движения «Объединение потребителей России» Андреем Михальчуком.

По словам представителя объединения потребителей, на сегодняшний день одним из самых актуальных вопросов работы возглавляемого им комитета является нарушение требований безопасности при предоставлении коммунальной услуги по газоснабжению. А также проблемы правоприменительной практики, вызванные в том числе пробелами в законодательстве, регулирующем вопросы обеспечения безопасности газоснабжения.

По итогам встречи, Вячеслав Тимченко отметил значимые результаты работы объединения потребителей по защите прав потребителей газа в Кировской области и других регионов Российской Федерации. «Расширяется практика вашего содействия правоохранительным органам в расследовании преступных действий со стороны недобросовестных исполнителей-поставщиков. И, несомненно, очень важно продолжать активную работу в этом направлении», — отметил Вячеслав Тимченко.

Сенатор поддержал предложение продолжить диалог и провести на площадке правительства Кировской области совещание с приглашением представителей Прокуратуры и Следственного управления Следственного комитета России по Кировской области, Государственной жилищной инспекции и министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области, представителей УФАС и других заинтересованных лиц.

В рамках четырехдневного рабочего визита в Кировскую область Вячеслав Тимченко принял участие в голосовании по поправкам в Конституцию РФ, ознакомился с работой нескольких избирательных участков, посетил Волго-Вятский институт (филиал) Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), провел серию рабочих встреч.

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