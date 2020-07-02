Вынесен обвинительный приговор жителю Курской области, который совершил преступление на территории Республики Беларусь и скрылся в России

Source: Russia – Prosecutor Generals Office

В соответствии с Конвенцией о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам от 22.01.1993 г. в Генеральную прокуратуру Российской Федерации из Генеральной прокуратуры Республики Беларусь поступило уголовное дело по обвинению гражданина России Александра Верещагина в совершении ряда преступлений.

Так, Верещагин в августе 2017 года, находясь в д. Романовичи Гомельского района Республики Беларусь, нанес местному жителю несколько ударов молотком по голове, после чего завладел двумя принадлежащими потерпевшему мотоциклами марки «Suzuki» и «Yamaha».

В Генеральной прокуратуре Российской Федерации материалы дела изучены, после чего оно было направлено в прокуратуру Курской области по месту жительства обвиняемого.

В июле 2019 года приговором Курчатовского городского суда Курской области Верещагин был признан виновным в совершении указанных преступлений и приговорен к 15 годам лишения свободы.

Судебной коллегией по уголовным делам Первого кассационного суда общей юрисдикции определено считать Верещагина осужденным по совокупности преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30 – пп. «ж, з» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство) и п. «в» ч. 2 ст. 162 УК РФ (разбойное нападение), к 14 годам 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

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