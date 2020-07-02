Вячеслав Тимченко посетил Волго-Вятский филиал Университета имени О.Е. Кутафина

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор отметил эффективную работу руководства ВУЗа по созданию современной материально-технической базы.

В рамках работы в регионе председатель Комитета СФ по Регламенту и организации парламентской деятельности, представитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Кировской области Вячеслав Тимченко ТимченкоВячеслав Степановичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Кировской области посетил Волго-Вятский институт Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА).

Вячеслав Тимченко

Директор института Александр Плотников рассказал об истории учебного заведения, отмечающего в будущем году полувековой юбилей, и обратил особое внимание на то, что конкурс среди абитуриентов Института является одним из самых больших в Кирове. По словам директора, за время существования Волго-Вятского института Университета имени О.Е. Кутафина подготовлено более десяти тысяч юристов для работы в судах, органах прокуратуры, МВД, ФСБ, органах государственной власти и муниципалитетах, нотариате, адвокатуре, юридических службах предприятий и организаций.

Сенатор отметил эффективную работу руководства ВУЗа по созданию современной материально-технической базы и всех условий для организации учебного процесса.

Сенатор является постоянным участником Международной научно-практической конференции «Неволинские чтения», которая ежегодно проводится на площадке института.

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