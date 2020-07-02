В Адыгее по материалам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело по факту причинения ущерба поставщику электроэнергии

Source: Russia – Prosecutor Generals Office

Прокуратура Тахтамукайского района провела проверку исполнения жилищного законодательства, а также законов в сфере ЖКХ.

Установлено, что с 2018 года по 2019 год общество с ограниченной ответственностью «Строй-Техно» собрало с граждан более 17 млн рублей в счет оплаты за потребленную электроэнергию.

Руководители юридического лица не перечислили на расчетный счет ресурсоснабжающей организацией поступившие от населения денежные средства в размере более 10 млн рублей.

По материалам прокурорской проверки следственные органы возбудили в отношении одного из бывших директоров фирмы уголовное дело по ч. 1 ст. 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями). Ход его расследования находится на контроле прокуратуры района. В отношении еще двоих бывших руководителей общества продолжается процессуальная проверка.

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