В. Матвиенко: Парламентарии оперативно включатся в процесс подготовки правовых актов, необходимых для реализации конституционных изменений

Source: Russia – Council of the Federation

Председатель СФ прокомментировала итоги общероссийского голосования.

Итоги Общероссийского голосования по внесению изменений в Конституцию РФ показали высокую консолидацию общества. Об этом заявила Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко МатвиенкоВалентина Ивановнапредставитель от исполнительного органа государственной власти города Санкт-Петербурга в интервью журналистам.

По ее словам, высокая активность россиян, одобрение ими поправок были ожидаемы. «Эти изменения назрели».

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Их широкую поддержку определило содержание, полагает глава верхней палаты. Речь идет о таких важных вопросах, как обеспечение национальной безопасности, суверенитета и территориальной целостности страны, перераспределение полномочий ветвей власти для большей устойчивости государственной системы управления, повышение роли субъектов РФ, твердые социальные гарантии гражданам – индексация пенсий, социальных выплат, размера МРОТ и многое другое.

Валентина Матвиенко поблагодарила всех россиян, принявших участие в голосовании, за их активную гражданскую позицию.

При этом Председатель Совета Федерации призвала услышать и позицию тех, кто проголосовал против поправок. «Нужно услышать и понять причины».

Высокая активность россиян, одобрение ими поправок были ожидаемы. «Эти изменения назрели».

Глава верхней палаты отметила очень четкую организацию процедуры: чистоту, прозрачность процесса голосования, его безопасность, соблюдение санитарно-эпидемиологических требований. «Были созданы условия, чтобы гражданам было удобно голосовать», — сказала она.

Как подчеркнула Валентина Матвиенко, парламентарии оперативно включатся в процесс подготовки нормативных правовых актов, необходимых для реализации всех конституционных изменений. Предстоит очень серьезная, большая работа.

«В Конституции есть нормы прямого действия, которые вступят в силу сразу после подписания Президентом Указа. Остальные поправки потребуют серьезного пересмотра действующего законодательства, внесения в него изменений, изменения нормативных актов». Речь идет о примерно 90 законах, над которыми будут, не откладывая, работать обе палаты парламента.

«Важно, чтобы как можно быстрее все поправки, внесенные в Конституцию, вступили в действие», — убеждена Валентина Матвиенко.

Председатель СФ, в частности, рассчитывает, что корректировки в Регламент верхней палаты, связанные с изменением полномочий Совета Федерации, будут внесены до конца весенней сессии.

Она обратила внимание на то, что в ходе проведения голосования Россия столкнулась с беспрецедентным противодействием со стороны иностранных интернет-ресурсов, с не имеющими ничего общего с действительностью потоками фейков и лжи, DoS-атаками на сайты ЦИК. «Временная комиссия СФ по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ на всех этапах, начиная с подготовки голосования, фиксировала факты грубого вмешательства во внутренние дела, нарушения российского законодательства», — отметила Валентина Матвиенко.

По ее словам, Комиссия обобщит результаты, и сделает выводы. «В июле на одном из заседаний мы заслушаем отчет Комиссии – с выводами и предложениями, которые, возможно, потребуют законодательного обеспечения».

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