В ООО «Газпром трансгаз Сургут» проходят планово-предупредительные работы

Source: Gazprom in Russian

Новости проектов и регионов

30 июня 2020, 21:00

ООО «Газпром трансгаз Сургут» проводит работы в рамках общего комплекса планово-предупредительных ремонтов ПАО «Газпром» — «Сургутский-2». Масштабная ремонтная кампания проходит на системе газопроводов «Уренгой — Сургут — Челябинск — Петровск» и задействует десять дочерних компаний газового концерна.

В Пурпейском линейном производственном управлении магистральных газопроводов (ЛПУМГ) (Пуровский район ЯНАО) во втором компрессорном цехе Ягенетской промплощадки идет замена запорной арматуры агрегатов воздушного охлаждения газа, техническая диагностика газосепараторов, экспертиза промышленной безопасности оценка состояния технологических трубопроводов.

В Губкинском ЛПУМГ (Пуровский район ЯНАО) заменяют негерметичную запорную арматуру, тройники, устраняют дефект на 247 км магистрального газопровода «Комсомольское — Сургут — Челябинск».

Планово-предупредительные ремонты цехов проходят и на компрессорной станции «Приобская» Сургутского ЛПУМГ (Сургутский район ХМАО-Югра). Там в течение июня проходит ремонт газопроводов топливного и пускового газа первого компрессорного цеха, опорных конструкций газопровода собственных нужд. В мероприятии помимо специалистов Сургутского ЛПУМГ задействованы работники Сургутского аварийно-восстановительного поезда Управления аварийно-восстановительных работ и Инженерно-технического центра.

В Демьянском ЛПУМГ (Уватский район Тюменской области) стартовавшие в июне работы завершатся в конце сентября. Там запланирован целый комплекс по замене негерметичных крановых узлов, тройников, ремонту байпасной линии крана, шурфовке входных шлейфов второго цеха КС-07.

«Ключевым объектом планово-предупредительных ремонтов в ООО „Газпром трансгаз Сургут“ стала врезка камер приема-запуска очистных устройств на газопроводе-отводе газораспределительной станции Завода стабилизации конденсата для проведения внутритрубной дефектоскопии, — пояснил начальник Производственно-диспетчерской службы предприятия Василий Картушин. — Небольшой участок в четыре километра является стратегически важным, так как обеспечивает топливом один из крупнейших заводов системы „Газпрома“ и его потребителей».

Справка

ООО «Газпром трансгаз Сургут» — 100-процентное дочернее предприятие ПАО «Газпром». В его составе 26 филиалов, в том числе 14 линейных производственных управлений магистральных газопроводов, в которых действуют 38 компрессорных цехов, 273 газоперекачивающих агрегата. Эксплуатирует более 6,5 тыс. км магистральных газопроводов от Заполярного до границ Омской и Курганской областей. Ежегодно предприятие транспортирует почти 200 млрд куб. м газа.

Компания сертифицирована по системам: ISO 9001, ГОСТ Р ИСО 9001, СТО «Газпром» 9001, ISO 14001:2004 и ГОСТ Р ИСО 14001–2007, OHSAS 18001:2007 и ГОСТ Р 54934–2012. Коллектив насчитывает около 9 тыс. человек. Головной офис находится в Сургуте.

Последние новости по теме

MIL OSI