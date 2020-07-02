В Республике Карелия построят три межпоселковых газопровода

Source: Gazprom in Russian

Новости проектов и регионов

30 июня 2020, 21:15

В третьем квартале 2020 года в рамках реализации Программы газификации регионов РФ ПАО «Газпром» в Пудожском муниципальном районе Республики Карелия начнется строительство трех межпоселковых газопроводов общей протяженностью 120 км. По результатам проведенной закупочной процедуры договор на выполнение строительно-монтажных работ в июне заключен с компанией «Стройпроектсервис».

Проект создаст условия для газификации более 2000 домовладений и квартир, а также 25 объектов теплоэнергетики в 22 населенных пунктах.

«Наша важнейшая задача в реализации Программы газификации регионов РФ — улучшение условий жизни населения. Общий объем инвестиционных вложений ПАО „Газпром“ в Республику Карелия в период с 2007 по 2019 годы составил 11,5 млрд рублей. За это время завершено строительство 13 газопроводов общей протяженностью 377,38 км, создана возможность газификации 47 населенных пунктов. Обеспечен перевод 17 котельных на использование природного газа», — отметил генеральный директор АО «Газпром газораспределение Петрозаводск» Юрий Азаров.

Справка

Газификация регионов Российской Федерации — одно из наиболее масштабных и социально значимых направлений работы «Газпрома» на внутреннем рынке. В ходе газификации регионов «Газпром» за счет собственных средств ведет строительство межпоселковых газопроводов, администрации регионов финансируют строительство внутрипоселковых газораспределительных сетей и подготовку потребителей к приему газа.

В Группе компаний «Газпром межрегионгаз» подведены основные результаты тендеров по Программе газификации регионов Российской Федерации в 2020 году. В рамках закупочной кампании для осуществления строительно-монтажных работ было объявлено 64 процедуры на 153 объектах газоснабжения, сооружение которых планируется начать в этом году. Всего на тендеры поступило 392 заявки. Также по 151 объекту газификации проведены закупочные процедуры на проектно-изыскательные работы. В большинстве регионов компании приступают к реализации проектов.

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