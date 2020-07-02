В Республике Крым перед судом предстанет генеральный директор юридического лица, обвиняемый в коммерческом подкупе в особо крупном размере

Source: Russia – Prosecutor Generals Office

Прокуратура Центрального района г. Симферополя Республики Крым утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении генерального директора ООО «Вертикаль» по ч. 8 ст. 204 УК РФ (коммерческий подкуп, то есть незаконное получение лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации, денег за совершение незаконного бездействия в интересах дающего, если указанное бездействие входит в служебные полномочия такого лица либо если оно в силу своего служебного положения может способствовать указанному бездействию, в особо крупном размере).

По версии следствия между администрацией Воинского сельского поселения Красноперекопского района Республики Крым и ООО «Вертикаль» заключен муниципальный контракт на оказание услуг по строительному контролю и техническому надзору за проведением строительных работ по капитальному ремонту Воинского сельского Дома культуры с. Воинка Красноперекопского района Республики Крым в рамках заключенного муниципального контракта общей стоимостью более 48 млн руб.

В последствии обвиняемый, являясь генеральным директором ООО «Вертикаль», потребовал от руководителя подрядной организации передавать ему в качестве незаконного вознаграждения денежные средства в размере 10 % от стоимости выполненных работ в рамках названного выше муниципального контракта, что составило более 3,9 млн руб.

В дальнейшем обвиняемый получил от генерального директора подрядной организации денежные средства в размере более 170 тыс. руб. в качестве части коммерческого подкупа за своевременное и беспрепятственное подписание актов приемки выполненных работ по форме КС-2, исполнительной и иной документации при проведении строительно-монтажных работ, а также за общее покровительство.

С утвержденным обвинительным заключением уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

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