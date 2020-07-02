«Газпром газораспределение Великий Новгород» построит газопровод для пятидесяти домовладений Демянска

Source: Gazprom in Russian

Новости проектов и регионов

30 июня 2020, 21:30

«Газпром газораспределение Великий Новгород» приступил к строительству распределительного газопровода в поселке Демянск Новгородской области. Ввод в эксплуатацию объекта позволит подключить к газу 50 домовладений.

Проект реализуется за счет средств специальной надбавки к тарифу на транспортировку природного газа по сетям «Газпром газораспределение Великий Новгород». В ходе производства работ новгородские газовики проложат по двум улицам районного центра Демянска 1,4 км газопровода. Ввод объекта в эксплуатацию запланирован на декабрь 2020 года.

«Создание условий газификации индивидуальных домовладений позволит жителям ул. Лесная и ул. Восточная Демянска уже в конце декабря этого года подать заявку на технологическое присоединение к газовым сетям. В случае льготного подключения жители смогут получить комплексную услугу по газоснабжению своих строений в течение нескольких месяцев», — пояснил генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз Великий Новгород» и АО «Газпром газораспределение Великий Новгород» Андрей Белов.

Справка

АО «Газпром газораспределение Великий Новгород» входит в Группу ООО «Газпром межрегионгаз».

В текущем году компания за счет средств специальной надбавки к тарифу на транспортировку природного газа осуществляет строительство 5 газопроводов в Новгородском, Демянском, Боровичском, Валдайском муниципальных районах. Общая протяженность строящихся сетей — 12,77 км.

Последние новости по теме

MIL OSI